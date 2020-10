Las críticas al cuerpo de Billie Eilish prueban que urge deshacernos de los prejuicios

Las redes sociales se han encargado como nunca de abrir la conversación en torno al amor propio y el cuidado de la salud mental pero también, ha dejado ver una división de opiniones en torno al cuerpo de una mujer. Recientemente la cantante Billie Eilish fue víctima de crueles críticas y burlas por mostrarse con ropas ajustadas, lejos de las sudaderas y pantalones gigantes que han caracterizado su look.

En el poco tiempo que lleva en la industria, Billie ha obtenido un gran reconocimiento a nivel mundial por sus pegajosas canciones, las cuales ella misma compone. Ha ganado cinco premios Grammy, entre estos álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo. Es la primera artista femenina de la historia en ganar las cuatro categorías generales la misma noche. Es, además, la artista más joven en la historia en ganar las categorías de álbum y grabación del año, con 18 años. Y si hablamos de más éxitos, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? se ha convertido en el álbum femenino más premiado en la historia de los Grammys, empatando a 21 (2011) de Adele.

A la par de las críticas, Billie se llevó el premio a Mejor Álbum- Ranking Billboard 200 con When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Hasta ahora empiezan los #BBMAs y ya @billieeilish se lleva el premio a Mejor Álbum- Ranking Billboard 200 con “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” 🖤💚 ¡Felicitaciones! pic.twitter.com/WbnUaTSXUV — UniversalMusicE (@UniversalMusicE) October 15, 2020

Pero nada de eso importa cuando de su imagen se habla porque al parecer, la forma que tenga vale más que cualquier otra cosa. Ante los ojos del mundo Billie es talentosa ¿pero no sigue los estándares de belleza de alguien exitoso? ¿Por qué seguimos definiendo el valor de una mujer (o de cualquier persona) por cómo se viste o los kilos que pese?

"En 10 meses Billie Eilish desarrolló cuerpo de una mujer de 30 años que bebe vino" , expresa un usuario en una publicación, haciendo burla no sólo de Eilish sino también del estereotipos que encasilla a las mujeres de cierta edad a hacer ciertas cosas como "beber vino". Todo mal en un sólo tweet.

in 10 months Billie Eilish has developed a mid-30's wine mom body. pic.twitter.com/pMRFdZZ7mE — GamesNosh (@GamesNosh) October 13, 2020

Sí, la cantante se ha caracterizado por un estilo callejero, que combina tendencias del k-pop y el hip hop para un aspecto "aestético", digo de estar en un tablero de inspiración en Pinterest. Sin embargo, cuando decide "romperlo" y lucir una camiseta ajustada de tirantes que deja sus brazos y pecho al descubierto, el mundo se siente ofendido.

La imagen de Billie, ni de ninguna mujer es algo debería importarnos. Todas tenemos derecho a vestirnos como queramos, sin importar nuestro peso o medidas.

All bodies deserve to be celebrated no matter the shape or size. Kudos to Billie Eilish for being comfortable in her own skin. Suck on that haters pic.twitter.com/xBYpP119ey — 𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚 ♥ | 𝐁𝐋𝐌 (𝐟𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭) (@blazedbyari) October 14, 2020

No importa que Billie sea una figura pública, nadie quiere opiniones no solicitadas y menos cuando están llenas de ofensas y agresiones machistas.

Nuestra belleza ha estado condicionada por un sin fin de reglas y estereotipos pero es momento de romper con eso.

La cantante ya ha expresado su descontento hacia la sexualización de las mujeres que hace que existan tantos prejuicios, complejos y odio hacia el cuerpo femenino. Fue en mayo, durante su último concierto que la intérprete de Bad guy se despojó de su blusa que dejó sus brazos al descubierto, mientras decía:

"¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, ¿no soy una mujer? Si me quito las capas, ¿soy una puta? y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él".

Estas palabras son parte del documental corto NOT MY RESPONSiBILITY, el cual se encuentra en la cuenta oficial de la cantante en Youtube. Con esto, Billie busca también sensibilizar a todos sus seguidores sobre lo mucho que los estereotipos que ha impuesto la misma sociedad afecta a las mujeres.

"if I wear what is comfortable I am not a woman if I shed the layers I’m a slut though you’ve never seen my body you still judge it and judge me for it why?" / "Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, si me quito las capas, soy una put*, y aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas, y me juzgas a mí por él".

Más de este tema

7 celebridades que se enorgullecen de lucir su cabello rizado natural

La ropa que usas no te hace menos merecedora de respeto, y es momento de entenderlo

Rihanna posa en lencería y demuestra que las chicas curvy son las más sexys

Te recomendamos en video