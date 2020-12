El regreso de Lizzie McGuire fue cancelado oficialmente y así lo anunció Hilary Duff

Hilary Duff nos ha dado una de las peores noticias de este 2020 y es que la nueva versión de Lizzie McGuire fue cancelada.

A través de su Instagram, la actriz y protagonista de la exitosa serie de Disney que se emitió de 2001 a 2004, explicó que aunque ya se estaba trabajando en la nueva versión, no se llevará a cabo.

“El esfuerzo y pláticas tratando de que el reboot funcionara han estado en todos lados, pero tristemente, a pesar de todo eso, no va a suceder. Quiero que cualquier reboot de Lizzie sea honesto y auténtico con respecto a lo que Lizzie sería hoy. Es lo que el personaje se merece”, anunció la famosa actriz.

Además, confesó que se hicieron esfuerzos, pero nada resultó, por lo que se encuentra muy triste, al igual que todos los fans.

“Podemos tomarnos un momento para llorar a la mujer increíble que hubiera sido y las aventuras que hubiéramos tenido con ella. Estoy muy triste, prometo que todos hicieron lo que pudieron, pero los astros simplemente no se alinearon”.

Y también expresó lo importante que fue interpretar este divertido personaje. “Ha sido un honor que el personaje de Lizzie forme parte de mi vida. Ha tenido un impacto permanente en muchos, incluyéndome. La lealtad y el amor de los fans hasta el día de hoy significa mucho para mí”.

Según el The Hollywood Reporter la razón principal por la que la serie no siguió adelante fue por las ideas creativas de Terri Minsky, productora de la serie, que no eran compatibles con las de la empresa, y es que unos querían enfocarse en la vida adulta de Lizzie en Nueva York, y otros querían seguir por el lado infantil.

"Luego de que en Agosto de 2019 se anunciara el regreso del elenco original conformado por Adam Lamberg, Hallie Todd, Robert Carradine, Jake Thomas y Duff como protagonista al igual que Terri Minsky como showrunner todos los problemas iniciaron, una vez que esta última renunciase al show debido a diferencias creativas con la casa del ratón, al asegurar que Disney no estaba de acuerdo con la visión y tono adulto que buscaban adaptar del personaje, trasladando la vida de Lizzie a la ciudad de New York como una asistente de una firma importante de moda que busca poder salir adelante por su cuenta", reveló el portal.

Aunque se intentó cambiar la serie a Hulu, otra plataforma de streaming, de la que Disney es propietaria, para desarrollar el contenido de la serie como se deseaba, al parecer no se llegó a ningún acuerdo.

El elenco original de Lizzie McGuire se había reunido

Fue en 2019 cuando anunciaron una nueva temporada de la serie que sería transmitida por la plataforma de streaming Disney Plus, y ya el elenco original se había reunido, como Hallie Todd, la madre de Lizzie, Robert Carradine, el padre y Jake Thomas como Matt, el hermano.

Las escenas se habían comenzado a grabar y pudimos ver algunas fotos, incluso había regresado también Adam Lamberg como “Gordo”, el mejor amigo de Lizzie, y que también estaba enamorado de ella.

Los fans reaccionaron de la peor manera y es que están tristes y decepcionados. "Pero esta es la peor noticia", "no entiendo para qué nos ilusionaron", "el 2020 no podría ser más triste", "la estaba esperando con muchas ansias", "no puede ser, ¿por qué nos hacen esto?", y "nooo yo quería ver a Lizzie de nuevo", fueron algunas de las reacciones en redes.

Lizzie Mcguire fue transmitida con 65 episodios y 2 temporadas, y fue todo un éxito a principios del año 2001 hasta su cancelación en 2004, y no hay dudas que muchos de los fans estaban ansiosos por ver la continuación de la vida de esta chica divertida.

Más de este tema

Te recomendamos en video