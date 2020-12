El apoyo de los fans a Johnny Depp tras ser vetado de Disney

Tras ser acusado de violencia doméstica por Amber Heard, Johnny Depp se ha enfrentado a una serie de juicios para probar su inocencia. Sin embargo, la situación ha escalado a tal grado de perder importantes oportunidades para su carrera.

No sólo fue obligado a retirarse de la producción de Animales Fantásticos 3, donde interpretaría una vez más a Gellert Grinwald, sino que además tendrá que dejar al personaje de Jack Sparrow, al cual ha interpretado por 17 años en la cinta Piratas del Caribe.

Aunque de principio sólo se pensaba que renunciaría al personaje para ser reemplazado por Margot Robbie en una nueva versión, se ha dado a conocer que el actor fue vetado de Disney para ésta y futuras producciones.

Los fans, que han expresado su descontento contra Warner por haberlo despedido de Animales Fantásticos pero seguir trabajando con Amber Heard en Aquaman 2, ahora se han volcado en contra de la decisión de The Walt Disney Company.

Si #JohnnyDepp no está en piratas del caribe nadie volverá a verla

Queremos a nuestro Jack sparrow#JusticeForJohhnyDepp #Disney pic.twitter.com/co0X5Pw8jy — gabriela (@gabriek19503520) December 16, 2020

#JohnnyDepp Piratas del Caribe es Johnny Depp. Sin el no existe saga. @Disney — Adriana Rey (@adriana64rey) December 17, 2020

Muy cierto!!!!!, sin #JackSparrow no tiene sentido seguir la saga…, él es el alma de piratas!!!!!#JusticeForJohnnyDepp #NoJohnnyNoPirates

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://t.co/yn793cBSvX — Raúl Sobas #BoycottFantasticBeasts (@Ral314) December 17, 2020

Recientemente el Tribunal Supremo que News Group Newspapers tenía el derecho de llamar al tres veces nominado al Premio de la Academia un "golpeador de esposas" después de que el inquietante testimonio de su ex esposa Amber Heard en su contra se considerara creíble. Esto esencialmente significa que creen que Depp es un abusador doméstico, lo que ya está teniendo consecuencias en su carrera.

El que Heard no esté teniendo consecuencias por supuesto ha hecho enfurecer a los fans, quienes alegan que Heard también debería dejar el rodaje.

A través de una petición en Charge.org titulada "Eliminar a Amber Heard de Aquaman 2", los fans están exigiendo que Heard sufra las mismas consecuencias que el actor para que sea justo.

Depp sigue siendo considerado uno de los mejores actores de Hollywood y ha tenido el apoyo de muchos de sus colegas como Sia, Winona Ryder, Javier Bardem, Vanessa Paradis, entre otros.

Por ahora, se dice que el director Tim Burton podría salir a su rescate.

Según el portal We Got This Covered, se rumorea que Johnny Depp ha estado en conversaciones con Burton sobre un posible papel en su próximo proyecto The Addams Family.

Esto es algo que los fanáticos han querido ver desde que se reveló que Tim Burton haría la versión live action para televisión de la extravagante familia Addams para Netflix. Desde el principio, los fanáticos imaginaron a Depp en el papel de Gomez (Homero Addams en la versión para Latinoamérica). Los fans incluso hicieron imágenes editadas del actor como dicho personaje.

Hasta ahora no hay nada confirmado por lo que sólo queda esperar.

