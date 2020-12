Las críticas a Yalitza Aparicio por vestirse como Selena demuestran el lado más cruel de las redes

Yalitza Aparicio es sin duda una de las mujeres más importantes del momento. Su ascenso a la fama ha sido una inspiración para muchos pues ha derrumbado muchas barreras en la industria del entretenimiento.

Recientemente la actriz reveló que es fanática de Selena Quintanilla y con el estreno de la serie de Netflix, recibió un regalo inesperado por parte de la plataforma: una chaqueta de mezclilla inspirada en el estilo de la llamada "Reina del Tex Mex".

Yalitza presumió su look a sus seguidores, recibiendo un sin fin de halagos. Sin embargo no faltaron aquellos que sólo se dedicaron a criticarla, demostrando lo cruel que puede ser la sociedad.

A pesar de que ya pasaron varios días de esto, los haters siguen apareciendo, como si de verdad les molestara su felicidad.

"Yalitza Aparicio no tiene el físico de Selena ni soñando…", "Pero Selena no era personal de limpieza.", "Jajajaja Selena era texana, México americana, pocha, dominaba ambos idiomas, no parecía inmigrante hondureña….es mucho comparado con la mona está", "Al menos comparten el mismo olor a frijoles con cebolla.", "Jajajaja si no le dieron el papel de la malinche en la serie Cortés, creen que le van a dar el papel de la diva del texmex, a la oaxaqueña esta"

Tristemente se confirma una vez más que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano.

El racismo ha sido parte de nuestra historia. Quien no es rubio o de tez clara, es quien más padece los golpes sociales y económicos y así ha sido siempre. Es momento de parar, de despertar y dejar atrás los prejuicios y la idea del privilegio blanco.

Cuando se trata de alguien como Yalitza, las críticas que señalan el color de su piel o sus orígenes no paran. La acusan de ser una oportunista y de causar lástima para obtener fama.

Las redes sociales se han encargado en gran medida de alimentar este odio y se ha convertido en una discusión sin fin que sólo demuestra lo peor de nuestra sociedad.

En 2018 Yalitza formó parte de una cinta que se convirtió en la primera obra en español que logra la nominación en la categoría reina de los Oscares, además de colarse en la lista de Mejor Actriz junto a Glenn Close y Olivia Colman. Ella fue la segunda mexicana de la historia en obtener esta nominación, siendo Salma Hayek la primera con la cinta Frida (2002). Muchos lo ven como un golpe de suerte pero la realidad es que Yalitza estuvo ahí y ganó el respeto y admiración de los grandes de la industria.

A sus 26 años, esta joven originaria de Oaxaca ha sabido aprovechar las oportunidades, convirtiéndose en una voz para los pueblos indígenas que antes no tenían. Además con sus apariciones en eventos y alfombras rojas le ha dado una gran oportunidad a diseñadores mexicanos y artesanos al portar con orgullo sus creaciones.

Aparicio ha sido parte de importantes campañas que buscan empoderar a las mujeres así como acabar con los prejuicios.

Yalitza - instagram

En septiembre fue llamada por la firma Dios para su campaña Dior stands with women, que busca visibilizar la lucha de las mujeres en diferentes sectores y que también cuenta con las apariciones de Charlize Theron y Cara Delevingne.

En su cuenta de Instagram, la actriz aseguró que con su participación "busca hacerle llegar al restos de las comunidades este mensaje de que no tenemos que negar nuestros orígenes”.

La mexicana también se convirtió en la primer modelo oaxaqueña en ser portada de la revista Vogue, además de que sorprendió al hacer debut como columnista del diario The New York Times, donde ha aprovechado para dejar un mensaje contra del racismo en México.

