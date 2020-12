Yalitza Aparicio, la mexicana que ha inspirado al mundo en medio de una sociedad racista.

Yalitza Aparicio es sin duda una de las mujeres más importantes del momento de la que siempre vale la pena hablar. No sólo protagonizó la cinta que rompió estereotipos en Hollywood al ser la primera obra en español que logra la nominación en la categoría reina de los Oscars, sino que además, se ha convertido en una voz para las mujeres, pero sobretodo, para las comunidades indígenas que nunca habían tenido una representación similar.

COn su carisma, la joven originaria de Oaxaca se ha robado el corazón de grandes estrellas como Hugh Jackman, Lady Gaga, Salma Hayek y Gary Oldman. Además, siempre termina acaparando las miradas de todos en cada presentación que hace ya que los vestuarios que luce suelen ser hechos por diseñadores mexicanos, con lo que demuestra el apoyo a los suyos.

Yalitza Aparicio - Instagram

Fue en 2018 cuando Yalitza incursionó en la pantalla grande de la mano de Alfonso Cuarón. La película Roma fue una de las más reconocidas a nivel mundial y ella se coló entre las nominadas como mejor actriz en los Premios Oscar 2019.

Muchos mexicanos, lejos de sentir orgullo, parecían estar indignados ante el hecho de que una mujer indígena estuviese entre la crema y nata Hollywoodense. De acuerdo, Yalitza misma ha dicho que no es actriz, tampoco tiene la trayectoria de una Meryl Streep o una Amy Adams pero eso no le quita ningún mérito.

A sus 26 años ha sabido aprovechar la plataforma que se le dio, convirtiéndose en una voz para muchas mujeres, en especial de las comunidades indígenas.

A su vez ha expresado que una de sus metas por la cual se convirtió en educadora es para poder cambiar los valores en los niños para lograr una sociedad más incluyente e igualitaria. - Instagram

En México sucede un fenómeno curioso y es que creemos que el odio racial sólo pasa con la comunidad negra en Estados Unidos y por eso el surgimiento de movimientos como el Black Lives Matter. Sin embargo, olvidamos que somos los primeros en señalar a otros por su color de piel y eso, es racismo.

El racismo ha sido parte de nuestra historia. Los blancos siempre han sido los colonizadores, los aprovechan su privilegio para dominar sobre el resto.

Quien no es rubio o de tez clara, es quien más padece los golpes sociales y económicos. Así ha sido siempre pero eso ya no debe ser excusa o justificación. Este es el momento de despertar y dejar atrás los prejuicios y la idea del privilegio blanco.

Las redes sociales se han encargado en gran medida de alimentar este racismo y sin darnos cuenta, terminamos riendo o compartiendo lo que no. Hoy, lo que se puede definir como racismo y lo que no, se ha convertido en un eterno debate. Todos los racistas que quedan evidenciados, dicen no ser racistas.

Negar el racismo es racismo. Llamar a alguien "moreno", "prieto" o "indígena" es racismo. Basta de etiquetas.

México es un país lleno de contrastes, ¿cómo podemos atrevernos a solapar racismo cuando nuestra sociedad viene de una mezcla de razas, con una variedad de colores? Aunque claro, esa misma historia es la que nos ha llevado a construir una sociedad tan dividida y llena de resentimientos.

En México se ha normalizado el señalar a alguien cuyo tono de piel es más oscuro como alguien de menor clase o incapaz de asumir roles importantes.

Más de este tema

Yalitza Aparicio copia el look de Selena y se muestra más segura que nunca

Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta, los mexicanos que han triunfado en Hollywood

Las críticas a Yalitza Aparicio demuestra que urge deshacernos de los prejuicios

Te recomendamos en video