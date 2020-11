Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta, los mexicanos que han triunfado en Hollywood

Los mexicanos somos imparables y en los últimos años han surgido figuras importantes que han sido dignos representantes de nuestro país en el extranjero.

Personalidades como Eugenio Derbez, Diego Boneta, Danna Paola y Salma Hayek, por supuesto, han formado parte de importantes producciones, demostrando que no deberían existir barreras cuando hay tanto talento.

Pero si algo ha dejado al mundo boquiabierto ha sido la incursión de dos mexicanos: Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta. Ambos han tenido la oportunidad en las grandes ligas para demostrar de lo que son capaces. Sin embargo, a pesar del éxito, han sido muy criticados por su aspecto, cuestionados por su formación y señalados por sus orígenes. Lo peor es que la mayoría de las criticas vienen de los mismo mexicanos.

Sí, quizá no son un Brad Pitt ni una Jennifer Aniston pero ¿por qué tendrían que serlo? Ni siquiera un Will Smith o una Emma Watson son como ellos. ¿Por qué aferrarnos a estereotipos de belleza que sólo cierran puertas e imponen barreras?

Yalitza Aparicio saltó a la fama cuando trabajó al lado de Alfonso Cuarón en la cinta Roma. El papel de Cleo le dio la oportunidad de ser nominada a mejor actriz en la entrega del Oscar 2019 y aunque no ganó, se coló entre las mejores de la industria.

Esto le trajo una lluvia de críticas y burlas de quienes no la consideran "a la altura", ya sea por no tener la misma preparación que una Meryl Streep o los ojos verdes de una Scarlett Johansson.

Algunos se burlan de su origen oaxaqueño, de su color de piel y de su cuerpo en general; la llaman "oportunista" o que sólo está donde está "por lástima".

Lo que nadie toma en cuenta, es la preparación que tiene Yalitza, la audacia con la que ha sabido moverse en un medio en el que nunca pensó estar y la forma en la que está levantando la voz por los pueblos indígenas.

La mexicana apenas tiene 26 años y con su activismo ha comenzado a marcar la diferencia en la industria para quienes siempre habían sido ignorados.

Tenoch Huerta es otro de los mexicanos que está triunfando en las grandes ligas. Nació en la Ciudad de México el 29 de enero de 1981 y ha participado en importantes producciones tanto mexicanas como extranjeras. Su talento es innegable, no por nada ganó el premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Ariel.

Entre las producciones más importantes en las que ha participado están "Así del precipicio" (2006), "Déficit" y "Días de gracias".

Ahora, Tenoch ha estado en tendencia luego de que circularon rumores sobre su posible participación en la segunda entrega de Black Panther. Esto son duda sería una gran logro en su carrera ya que la cinta adquirió un significado diferente tras el fallecimiento del protagonista Chadwick Boseman.

La noticia fue difundida por The Hollywood Reporter, donde se reveló que Tenoch está en pláticas para ser el villano en esta segunda entrega.

En México sucede un fenómeno curioso y es que creemos que el odio racial sólo pasa con la comunidad negra en Estados Unidos y por eso el surgimiento de movimientos como el Black Lives Matter. Sin embargo, olvidamos que somos los primeros en señalar a otros por su color de piel y eso, es racismo.

El racismo ha sido parte de nuestra historia. Los blancos siempre han sido los colonizadores, los aprovechan su privilegio para dominar sobre el resto.

Quien no es rubio o de tez clara, es quien más padece los golpes sociales y económicos. Así ha sido siempre pero eso ya no debe ser excusa o justificación. Este es el momento de despertar y dejar atrás los prejuicios y la idea del privilegio blanco.

Las redes sociales se han encargado en gran medida de alimentar este racismo y sin darnos cuenta, terminamos riendo o compartiendo lo que no. Hoy, lo que se puede definir como racismo y lo que no, se ha convertido en un eterno debate. Todos los racistas que quedan evidenciados, dicen no ser racistas.

Negar el racismo es racismo. Llamar a alguien "moreno", "prieto" o "indígena" es racismo. Basta de etiquetas.

Bueno, parece que nuestro mensaje llegará más lejos y con más potencia.

Well now, it seems to me that our message will be delivered farther and with so much power.

— Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) November 21, 2020