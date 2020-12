Crean perfil falso de Adamari Lopez para estafar a sus seguidores por Facebook

Las redes sociales dan para todo. El Internet no escapan a la delincuencia cibernética que se encarga de hackear cuentas o simular perfiles con oscuros propósitos. Esto fue lo que le ocurrió precisamente a nuestra querida Adamari Lopez. Expertos en este oscuro negocio crearon un perfil falso con el objetivo de estafar a sus seguidores.

Todos sabemos la gran cantidad de personas que aman a Adamari. Su sonrisa, sencillez y buena energía nos contagia a diario. Todo esto la hizo el blanco perfecto para que personas inescrupulosas decidieran hacer pasar por ella. El objetivo es recaudar dinero para un supuesto fondo que la artista estaba promocionando.

Adamari Lopez se encargó personalmente de informar a todos sus seguidores sobre la estafa en la que la habían envuelto. Alertó a su fanaticada que no se deje engañar por ningún tipo de solicitud de dinero a su nombre.

Crearon un perfil falso de Facebook para solicitar dinero en nombre de Adamari Lopez - Agencias

¿En qué consiste la estafa que involucra a Adamari Lopez?

Son muchas las personas que utilizan la red social para aprovecharse de la popularidad de los famosos. Se las ingenian para conseguir dinero. Crearon un perfil de Facebook de Adamari Lopez para hacer un supuesto sorteo en el que se debía recaudar fondos.

“Quería dejarles saber que hay alguien que se hace pasar como Adamari-López Oficial en Facebook, que está sorteando no sé qué cosa, como si fuera yo, si descubren lo que hay en una imagen”, advirtió Adamari Lopez.

Los estafadores crearon el falso perfil e invitan a un sorteo. - Agencias

La popular actriz y conductora de televisión habló muy seriamente a sus seguidores y les pidió encarecidamente que no siguieran cualquier cuenta sin corroborar que sea cierto que tiene que ver con un artista. Los delincuentes están en todas partes y en un mundo lleno de nuevas tecnologías las estafas también se incorporan a las redes sociales.

“Por favor no lo crean”

Adamari Lopez fue enfática en asegurar que no está realizando ningún sorteo tal y como la cuenta falsa de Facebook ha creado para estafar a las personas. Los seguidores han comenzado a denunciar este contacto con la esperanza de que sea bloqueado y se llegue a los delincuentes que están detrás de ello.

“Quería dejarles saber que hay alguien que se hace pasar como Adamari-López Oficial en Facebook, que está sorteando no sé qué cosa, como si fuera yo, si descubren lo que hay en una imagen”, avisó.

“No estoy sorteando nada. No me presto para este tipo de cosas”, dejó claro la conductora del programa matutino de Telemundo.

Y agregó: “Si ustedes lo han visto por favor no lo crean, no soy yo y probablemente es una trampa que le quieran robar a lo mejor la identidad o alguna identificación. No se presten para eso. Cualquier cosa ustedes saben que yo siempre se los comunico”, reiteró la mamá de Alaïa.

No es la primera vez

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que Adamari Lopez se ve envuelta en situación irregular en la que se utiliza su nombre con fines oscuros.

En abril, cuando todos estábamos en plena cuarentena, Adamari Lopez y su esposo, Toni Costa, lanzaron una alerta a sus seguidores mediante un vídeo que compartieron en sus redes sociales de que personas inescrupulosas estaban empleando su imagen como familia para engañar a las personas.

Más de este tema:

Te recomendamos en video: