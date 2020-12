Adamari Lopez revela cómo enfrentó su divorcio con Luis Fonsi

Adamari Lopez es una de las estrellas más queridas. Irradia alegría, una personalidad vibrante y una risa contagiosa. Pero su vida no ha sido fácil y uno de los momentos más difíciles que pasó fue su divorcio con Luis Fonsi.

Como todos sabemos, la conductora fue víctima del cáncer de mama y logró superarlo. Sin embargo y aunque Fonsi lo niegue, la transformación física que sufrió con todo el proceso tuvo mucho que ver en su separación con el cantante. “Él ya no me deseaba”, ha dicho la artista.

Adamari Lopez era muy joven entonces. Sus ganas de vivir lograron vencer la terrible enfermedad que la afecto. Pero se volvió desdichada en el amor y le costó mucho superar el shock de que debía divorciarse.

Adamari Lopez y Luis Fonsi iniciaron una relación muy popular y sólida

Adamari López y Luis Fonsi contrajeron matrimonio en el año 2006. Se convirtieron en una de las parejas favoritas de la farándula. Ella era una reconocida artista y él se encontraba en lo cumbre de su carrera como actor.

Ambos se mostraban felices con su matrimonio. Todo indicaba que sería una unión para toda la vida. No obstante, la felicidad comenzó a opacarse y diversas circunstancias los llevaron a poner punto final a su relación en el año 2010.

Adamari Lopez y Luis Fonsi se convirtieron en una de las parejas preferidas del espectáculo. - Agencias

En 2013, Adamari López lanzó su libro personal ‘Viviendo’ donde habló sobre su experiencia antes, durante y después del cáncer. Allí reveló cómo fue de caótico el final de su matrimonio con Fonsi. La descripción de la conductora hace ver que todo fue una pesadilla. Habló de caos, decepciones e infidelidades.

Para muchos, el cantante se vio como una especie de villano. Sin embargo, él mismo ha declarado que las especulaciones reinaron en torno a su divorcio y que se dijeron cosas que no ocurrieron en realidad.

“Tuve que ir a terapia”

Adamari Lopez siempre ha estado dispuesta a compartir sus experiencias con el público que cada día la quiere más. Les ha abierto las puertas de su casa y se muestra feliz y contenta. La etapa de su divorcio ya fue superada, pero asegura que para lograr salir del trauma tuvo que acudir a terapia.

Recientemente concedió una entrevista en la que abrió su corazón y confesó cómo confrontó la separación con Luis Fonsi y la ayuda a la que tuvo que acudir cuando se dio cuenta de que ella sola no podría canalizar todas las emociones que tenía en su interior. "Tuve que ir a terapia", confesó.

Adamari asegura que tuvo que ir a terapia para superar el shok de su separación con Fonsi. - Agencias

"Yo antes del cáncer, en general en mi vida, pensaba que no necesitaba cosas como ir a un psicólogo, que si yo hablaba con la gente cercana que me quería y que me podía orientar que con eso era suficiente. Además (de) que yo pienso que mi comunicación con papá Dios es súperbuena y que él siempre busca como mandarme la información correcta para que yo pueda seguir adelante”, contó la también actriz.

Sin embargo, llegó un momento en que Adamari Lopez acudió a psicoterapia para poder sacarse de adentro toda la tristeza que la había embargado y que no era propio de su carácter.

La revelación y el amor verdadero

“Cuando me divorcié, llegó un momento en que decía: ‘sola no puedo y hay cosas que no le quiero contar a la gente que yo quiero’, porque no me parecía como algo que yo quisiera como que ellos supieran y entonces tuve que buscar esa ayuda profesional que me vino muy bien y que me dejó poder sobrepasar ese momento. Yo creo que si no hubiese ido a terapia se me hubiese hecho mucho más difícil", afirmó.

Aseguró que Luis Fonsi estuvo allí en todo momento y que le estará eternamente agradecida por eso. Pero añadió: “Así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir”, señaló la actriz.

Actualmente, todo está superado. Incluso, recientemente Adamari entrevistó con total seguridad a Fonsi sobre sus proyectos. Ambos ahora han encontrado el amor verdadero. Ella está unida con el bailarín español Toni Costa y disfrutando al máximo de su etapa como mamá. Por su parte, Fonsi está casado con la modelo española Águeda López con quien ha procreado dos hijos.

Adamari Lopez está feliz ahora junto al bailarín español Toni Costa y disfrutando al máximo de su etapa como mamá. - Agencias

Más de este tema:

Te recomendamos en video: