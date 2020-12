Protagonista de 'You' revela secretos sobre el futuro de Joe y Love

Ambyr Childers, quien interpretó el papel de la ex novia de Joe, Candace en la serie 'You' de Netflix, habló recientemente sobre los personajes y el futuro de la serie en la nueva temporada que se estrenará. A pesar de que su personaje está muerto, pudo adentrarse más en la historia durante su último rodaje.

En una entrevista para US Weekly, habló de la relación entre Love y Joe a quienes describió como una pareja ideal, pues la última temporada de la serie revela que ambos esconden los mismos secretos.

Al final de la primera temporada, Candace sorprendió a los espectadores cuando reveló que había logrado escapar de Joe y regresó para amenazarlo con exponer sus horribles asesinatos. Sin embargo finalmente terminó muerta de la mano de la nueva novia de Joe, Love.

En cuanto a un posible retorno, Ambyr dijo que le gustaría regresar en flashbacks para atormentar a Love y a Joe, pues considera que el show puede ayudar a las mujeres a darse cuenta del valor de la hermandad y el apoyo mutuo para construir un mejor futuro.

Hasta ahora sabemos que Penn Badgley (Joe Goldberg) y su nueva novia Victoria Pedretti (Love Quinn) regresarán en la temporada 3. Aunque al final de la segunda temporada ambos se mudaron juntos para esperar el nacimiento de su hija, no dudamos que la felicidad dure poco, ya que Joe se siente atrapado en esta relación y justo antes de que la temporada termine, se le ve mirando a su nueva vecina, lo que nos da a entender que ella podría ser su próxima víctima.

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, Penn dijo sentirse feliz por el final de la segunda temporada, por que 'Joe' no tuvo un final feliz.

"Joe no busca el amor verdadero, no es alguien que necesita a otra persona que lo ame. Es un asesino, es un sociópata, es abusivo, tiene alucinaciones y está obsesionado consigo mismo. No puedes engañarte y pensar que solo necesita a alguien que sea ideal para él. Nadie es ideal para él. "