Shakira se convierte en la cantante más buscada en Google en lo que va de 2020

Todos amamos a Shakira. Queremos saber de su vida, de sus éxitos, de sus relaciones familiares y sus nuevos proyectos ¿Pero resultar la cantante más buscada en Google? Pues sí. Este es el nuevo récord que se ha llevado la artista en este 2020.

Su carisma y prodigiosa voz la han llevado a convertirse en una de las estrellas más codiciadas del momento. Además, cuenta ya con 43 años y comenzó desde muy joven. Tiene más de 20 años en los escenarios y ninguna generación se ha cansado de ella.

Este ha sido un año difícil para muchos artistas. La suspensión de conciertos y el confinamiento ha afectado todos los ámbitos del mundo. El espectáculo no ha sido la excepción. No son pocos las estrellas que han bajado su popularidad con este particular año en el que una pandemia a puesto a todos los pelos de punta. Pero este, al parecer, no ha sido el caso de Shakira.

Shakira deja ver en cada espectáculo el talento extraordinario que la acompaña. - Agencias

Shakira gana popularidad en medio de la pandemia

Shakira se ha convertido en el centro de atención en Latinoamérica desde sus inicios. Pero este año ha extendido sus horizontes. De acuerdo al análisis que hace Google anualmente la cantante colombiana lideró la lista de los artistas más buscados en la plataforma en Estados Unidos.

Los bailes, una particular y poderosa voz, así como sus imponentes espectáculos tanto en mundiales de fútbol como en videos musicales han hecho que la intérprete de “Pies descalzos” sea seguida a nivel mundial. Muestra de ello son los millones de seguidores con los que cuenta en las redes sociales. Con ellos constantemente está interactuando y a quienes no deja de responderles y satisfacerlos con sus ocurrencias.

Todos quieren saber un poco más de la barranquillera. - Agencias

A pesar de tantos éxitos, fue su presentación en el Super Bowl, celebrado el 2 de febrero de 2020, la que más impactó a los internautas. La colombiana compartió tarima con Jennifer Lopez. Sejó a todos con la boca abierta por sus atrevidos movimientos y la gran potencia de su voz. Especialmente en Estados Unidos la fanaticada quiere saber ahora más de la artista y esto ha hecho que acudan al buscador de Google para investigarla.

También ha triunfado en su vida personal

Shakira no solo ha tenido éxito en los escenarios. También es la compañera sentimental del futbolista Gerald Piqué. Ambos conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo.

Producto de su amor de 10 años nacieron sus dos hijos: Milan y Sasha. La complicada agenda de la cantante no ha impedido que sea una mamá a todo dar.

Junto al futbolista Gerald Piqué ha conformado una de las familias más sólidas del espectáculo. - Agencias

Aunque ha sido recelosa de compartir imágenes públicas de sus hijos, cuando lo hace toda la fanaticada se lo agradece. Sencillamente, los espectadores están cautivados con el talento de la barranquillera.

El secreto de su éxito

“Eres la mejor!”, “¿Qué es lo que no puede hacer esta mujer?”, “Te amo” y “Nunca cambies” son algunos de los mensajes que ha recibido Shakira en su cuenta Instagram.

La sencillez ha sido el secreto del éxito de la barranquillera. A pesar de tantos premios, elogios y éxitos, la intérprete ha mantenido los pies en la tierra. Siempre recibe con humildad los halagos que se le hacen.

A esto se suma que nunca olvida de sus raíces. Prueba de ello es un reciente video en el que conversó sobre un proyecto ambiental con el príncipe William de Gran Bretaña y ¿adivinen qué hizo? Invitarlo a conocer su natal Colombia. No cabe duda, de que Shakira sabe ganarse el cariño de la gente y ahora el crecimiento de su búsqueda en Google lo ratifica.

