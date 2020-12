Shakira con medias y body presume sus curvas a sus 43 años y luce como la Mujer Maravilla

Shakira sigue cosechando éxitos en su carrera musical, y es que recientemente la celebridad estrenó su nuevo video del video Girl Like Me junto a Black Eyed Peas.

En menos de una hora el video se convirtió en tendencia en redes, y en menos de 12 horas obtuvo más de 2 millones de visualizaciones en Youtube.

Pero, quien se robó todas las miradas y elogios fue la colombiana, quien sorprendió con sus pasos de baile y sus atuendos sensuales y atrevidos, con los que dejó claro que a sus 43 años está en mejor forma que nunca.

El look de Shakira con el que dejó claro que los 40 son los nuevos 20

La cantante enamoró al llevar un body en tono negro con tirantes que le permitió lucir sus curvas a la perfección, dejando ver que la edad no es un impedimento para dejar salir tu lado más sexy.

Para complementar su atrevido outfit usó un top rojo cuello alto, unas medias caladas en tono negro que en realidad casi no se notaba, y unas medias negras junto a unos tenis blancos.

Su cabello lo llevó suelto y un poco despeinado y llevó una cinta azul amarrada en la frente, y su look hizo que sus fans la compararan con La Mujer Maravilla.

Y no solo la compararon con esta superheroína por su outfit, sino también por su impecable coreografía y sus habilidades para deportes extremos como el skate que también dejó ver en escenas del video.

"Esta mujer no solo es bella, es perfecta", "wow que hermosa estás, pareces de 20", "Shaki te conservas muy bien y te mueves increíble", "amé tu look de Mujer Maravilla, de verdad lo eres, no hay nada que no hagas", "que mujer tan humilde, hermosa, natural y talentosa la amo", y "eres la mejor, una reina", fueron algunas de las reacciones en redes.

Los looks con los que Shakira deslumbró en su más reciente video

Sin embargo, este no fue el único atuendo de la cantante que enamoró a todos y con el que dejó ver su belleza y escultural cuerpo a sus 43 años.

Mini falda de flecos

Para demostrar sus habilidades sobre la patineta, la cantante llevó un fabuloso look compuesto por una minifalda negra con flecos, las mismas medias caladas negras, unos tenis en el mismo tono, y una blusa roja con brillos.

Complementó su outfit sexy y deportivo con rodilleras y coderas también rojas, y su melena la llevó suelta y despeinada, luciendo hermosa y sensual.

Bodysuit blanco de encaje

Por si fuera poco, la colombiana también lució un sexy bodysuit blanco de encaje, que le dieron un toque más atrevido a su look y una maxi falda de tul roja.

Su cabello también lo llevó suelto y rebelde y lució aun más sexy y atrevida con este look, probando que las mujeres después de los 40, e incluso siendo madres pueden usar cualquier prenda que las haga sentir sensuales y cómodas.

Shakira nunca deja de sorprendernos, y es que ni la pandemia la detiene, pues ha dedicado este tiempo en aprender actividades nuevas como surfear y patinar, dejando claro que no hay edad límite para aprender, y que es una guerrera que no le teme a nada.

