La vez que Selena se unió con Johnny Depp para conquistar Hollywood

Selena Quintanilla además de lograr el éxito sobre los escenarios a pesar de su corta carrera, pudo conquistar Hollywood a lado de Johnny Depp y Marlon Brando en una película que pocos conocen. La intérprete de 'Amor prohibido' tenía grandes ambiciones para el futuro, pues quería incursionar en diferentes ámbitos además de la música, como el cine y la televisión. La reina del Tex-Mex, además de tener metas para su carrera tenía metas para su vida personal, ya que planeaba convertirse en madre junto a su esposo Chris Pérez.

Selena se unió a Johnny Depp para debutar en el cine

Ahora que se estrenó la nueva serie de Selena en Netflix, varios fans han comenzado a recordar los momentos más entrañables de su vida y su carrera, una de ellas es su participación en la película 'Don Juan DeMarco', grabada en 1994. Aunque su aparición fue breve, también fue una de las más recordadas de la cinta, se trató de una parte en la que un hombre enmascarado que usa una capa baila con una mujer en un restaurante mexicano.

Ahora que se estrenó la nueva serie de Selena en Netflix, varios fans han comenzado a recordar los momentos más entrañables de su vida y su carrera, una de ellas es su participación en la película "Don Juan DeMarco", grabada en 1994. - Pinterest

En esta escena, Selena canta junto a un grupo de mariachis la versión en español de 'Have you ever really loved a woman'. En la película usa un traje de chiapaneca con el cual puso en alto la cultura de su país de origen, haciendo un guiño a sus raíces.

El traje, está compuesto por una blusa semi circular con una falda bordada de tul larga con volantes, la cual se caracteriza por su colorido. - Pinterest

El traje, está compuesto por una blusa semi circular con una fajilla roja y una falda bordada de tul larga con volantes, la cual se caracteriza por su colorido. Su larga cabellera estuvo sujeta en un chongo alto adornado con un listón y su maquillaje fue natural, esta vez sin los labios rojos que la caracterizaban.

En esta escena, Selena canta junto a un grupo de mariachis la versión en español de "Have you ever really loved a woman". - Pinterest

Esta escena fue recordada en la bioserie 'El secreto de Selena', la cual fue protagonizada por la mexicana Maya Zapata y se puede encontrar en la plataforma de YouTube. Aún no se sabe si podría aparecer en la nueva producción de Netflix.

Desafortunadamente, la actriz nunca pudo disfrutar de su primera aparición en el cine, ya que fue asesinada antes de su estreno por la presidenta de su club de fans Yolanda Saldívar.

Desafortunadamente, la actriz nunca pudo disfrutar de su primera aparición en el cine, ya que fue asesinada antes de su estreno por la presidenta de su club de fans Yolanda Saldívar. - Pinterest

Tras su estreno en abril de 1995, la canción recibió un reconocimiento por la 'American Society of Composers , Autors and Publishers', aunque la actiz no vivó para disfrutar de su éxito en el cine, este se recuerda como de sus últimos logros que hasta la fecha la coloca como una de las cantantes latinas más influyentes.

Tras su estreno en abril de 1995, la canción recibió un reconocimiento por la "American Society of Composers , Autors and Publishers".... - Instagram @laleyendaselena

Te recomendamos en video:

Más de este tema: