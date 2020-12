Hijo de Ricky Martin reaparece en la playa y luce idéntico al cantante

Los hijos mayores de Ricky Martin ya son todos unos adolescentes y no queda duda que heredaron la belleza del cantante.

Recientemente, el puertorriqueño compartió unas fotos de su hijo Valentino, de 12 años, junto a él, disfrutando de un día en la playa, y sorprendió con lo grande que está.

En una de las fotos aparece el cantante en primer plano, y su hijo detrás, cerca de las olas y en traje de baño, dejando ver lo alto y guapo que está.

En la otra imagen, se ve al adolescente posando, con una cara de galán y con mucho estilo, luciendo idéntico a su papá.

"Wow que porte, igualito a su papá", "que grande está no puedo creerlo", "que galán, tiene a quién salir", "es mini Ricky", "no puedo creer lo mucho que ha crecido Valentino", "tiene mucha actitud como su papá", "ese chico es una belleza igualito a Ricky, es su clon", y "puro estilo y guapura", fueron algunas de las reacciones en redes.

Los hijos del cantante se han convertido en sus mejores amigos, y así lo deja ver a través de los videos que publica en sus redes, que muestran la excelente relación que tiene con ellos y la hermosa familia que ha formado junto a su esposo Jwan Yosef.

Incluso en septiembre el cantante publicó una foto de uno de sus hijos con traje y una tabla de surf en la playa con el texto "no más un bebé", expresando su sorpresa por lo grande que están sus hijos y que ya no son unos bebés.

Cada vez que publica alguna foto de sus hijos, sus fans enloquecen y quedan encantados con la belleza de sus pequeños, como esta en la que Matteo luce una mirada tan profunda como la del cantante.

En julio de este año, Ricky Martin publicó por primera vez una foto con todos sus hijos, los hermanos mayores Matteo y Valentino, y los pequeños Renn y Lucía de un año, dejando claro que son una familia feliz y divertida.

Ricky Martin y su rol como padre

El puertorriqueño se ha destacado por sus grandes éxitos en la música, pero sin duda su rol más importante y que lo llenan de orgullo es ser padre.

A través de sus redes, el cantante ha dejado claro que no hay nada más importante para él que su familia, su esposo, y sus 4 hijos, y ha demostrado ser un gran padre.

Siempre se preocupa por sus hijos, y trata de consentirlos dándoles mucho amor, como un gran padre lo haría.

Además, siempre se preocupa por vestirlos bien y además de inculcarles valores, les ha enseñado mucho de moda.

También les dedica mucho tiempo y juega con ellos, sin importar que eso implique meterse a la cuna con sus pequeños y volver a ser un niño para hacer feliz a sus hijos.

Este año, en medio de la pandemia, Matteo y Valentino se graduaron, y el cantante compartió el emotivo momento en sus redes con mucho orgullo.

"Y esto pasó ayer. Muy emotivo. Mis hijos tenían 77 días sin ver a sus tutores, que obviamente, también son parte de nuestra familia. Thank you Marissa and Jason!!! #classof2020. #middleschool Here we come! #proudpapa", escribió el cantante en el video que obtuvo miles de felicitaciones.

No quedan dudas que Ricky Martin es feliz con su familia y es un padre orgulloso de cuatro hijos que son su mayor felicidad junto a su esposo.

