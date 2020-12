3 momentos en los que Lucerito y Mijares han mostrado la gran complicidad que existe entre ambos

Lucero y Mijares son dos de las figuras más queridas del espectáculo mexicano por su gran talento y carisma. A pesar de que llevan años separados, han demostrado el gran equipo que hacen, especialmente ahora que su hija Lucerito ha debutado en la industria musical.

"La Beba", como le dicen de cariño, apenas tiene 15 años pero desde hace un año ha sorprendido a todos con su increíble talento.

La adolescente sin duda es la mezcla perfecta de sus padres ya que además de tener una poderosa voz, comparte rasgos y gestos que nos recuerdan a los mejores años de ambos.

Recientemente Mijares sorprendió a todos con el lanzamiento de su álbum navideño "Feliz Navidad" pero nadie esperaba que su hija formara parte de él.

"Estoy enamorada de lo bonito que les quedó🤧😍 La combinación de sus voces y la complicidad entre ambos", "Definitivamente Lucerito se siente muy cómoda cantando con su papi, se nota que le inspira confiaza y amor por la música", "Nunca suelo comentar y en verdad que ambos me cautivaron, que conexión se les nota, felicidades. Desearía que así fuera mi relación con mi papá", "Es innegable la conexión que tienen, qué bonita complicidad padre e hija", se lee en redes sociales.

En 2019 cuando Mijares lanzó un video musical cantando "Vencer al Amor", al lado de su hija, dejando a todos boquiabiertos. Aunque el tono de voz de la joven es similar al de sus padres, es posible distinguir que está definiendo su propio estilo.

Mijares reveló que su hija es quien lo ha ayudado a elegir sus canciones para sus discos y que es ella quien lo "corrige" cuando está desafinando. El intérprete confesó que mientras otros buscan decirle las cosas de la mejor manera, ella le dice “no papi, estás perfectamente desafinado”.

“Yo me apoyo mucho en la Beba, mi hija, porque en mi disco pasado ella fue la que escogió canciones, me decía ‘mira papi estas yo creo que te puede funcionar bien’, tiene un gran sentido musical, me siento muy confiado cuando ella me dice que le gusta algo o que debería ser por otro lado. Muchas veces me ha acompañado a las grabaciones, ella y José mi hijo, ella es muy clara en su mente”, apuntó.