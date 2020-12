Mayordomo de la princesa Diana confirma que el príncipe Carlos sí la trató igual que en «The Crown»

En medio de la controversia que se ha armado tras el estreno de la cuarta temporada de The Crown sobre si la serie de Netflix recrea fielmente a la realeza, el que fue mayordomo de la princesa Diana lo tiene muy claro y su respuesta es sí.

De esa forma lo manifestó en unas recientes declaraciones, recogidas por Quién, en las que afirma que, al menos, el matrimonio del príncipe Carlos con la madre de William y Harry fue igual de turbulento.

La realidad del matrimonio entre Carlos y la princesa Diana

"Las personas que saltan y dicen: 'Bueno, eso no es un hecho', (les digo que) bueno, eso (lo que se ve en The Crown) es bastante cercano a la realidad", afirmó Paul Burrell conforme con el citado medio.

Él se desempeñó como mayordomo personal de Diana Spencer en su etapa como princesa de Gales, por lo que a sus 62 años sabe de primera mano hasta qué punto el heredero al trono despreció el amor de su esposa.

La princesa Diana y el príncipe Carlos en la vida real y en la ficción. - Instagram @dianafrancesspencerroyal

"Me temo que eso es lo que vi a puerta cerrada (…) Estaba casado con, probablemente, la mujer más hermosa del mundo. Pero él no la cuidó y eso es lo que se ve en The Crown", agregó, levantando más polémica en el Reino Unido.

En esas latitudes, el propio ministro de Cultura, Oliver Dowden, le pidió a Netflix que advirtiera a su audiencia que estaban observando ficción, y no la historia real, para frenar las críticas que ha suscitado la producción hacia la familia real.

De igual manera, una encuesta de la firma Focaldata indicó que el 23% de los espectadores de la serie aseguró que sus impresiones sobre la reina Isabel II y el resto de la monarquía británica empeoró tras verla, según El País.

Por esta razón, las declaraciones de Burrell llegan a echarle leña al fuego. "Pensé que cuando me casara, mi esposo estaría allí para mí, para cuidar de mí, para apoyarme, animarme, pero no lo está", recordó que en una ocasión le dijo la princesa Diana.

De hecho, agregó que la serie creada por Peter Morgan está en lo cierto en proponer que el príncipe Carlos tuvo celos por la gran popularidad de su pareja que prácticamente lo eclipsaba.

La princesa Diana nunca tuvo la relación que soñó con el príncipe. - Instagram @Telemundo

"Hubieran puesto otra escena de él diciéndole, cuando bajó las escaleras con un hermoso vestido blanco con negro para complacerlo: 'Parece que perteneces a la mafia"", reveló el ex empleado que eso tuvo lugar.

También corroboró la lucha de la oriunda de Sandringham contra la bulimia y que nadie de su círculo cercano intentó ayudarla.

Las licencias creativas que se tomaron

No obstante, Burrell es consciente que hubo ciertas modificaciones para darle mayor atractivo a la producción original del servicio de streaming como el momento en el que ella elige su anillo de compromiso.

Tampoco tuvo una relación estrecha con la reina. - Instagram @dianamyidol

"Estuve allí. La reina lo escogió con el príncipe Carlos. Ella pidió ver al joyero. Vino con un estuche de cada piedra que puedas imaginar. El príncipe bajó de su suite en el Palacio de Buckingham y entre ellos eligieron el anillo y se lo obsequió a Diana", contó.

Pero aparentemente la relación entre la reina y la hija de John Spencer tampoco fue la más óptima.

"No fue muy estrecha. La escuché decir que la princesa Diana es 'una chica tan tonta, no se da cuenta, los hombres tienen aventuras'. Eso es bastante revelador, que es aceptado, eso es lo que sucede y simplemente lo aguantas", reveló el hombre.

Más de este tema:

La princesa Diana fue amiga de la amante de su esposo: todo sobre su su relación con Camilla Parker

Looks de otoño tan elegantes y coquetos de la princesa Diana que nos inspiran a copiar

The Crown: Gobierno británico solicita un aviso que explique que es una ficción

Te recomendamos en video: