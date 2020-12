Los fans de Selena Gomez siguen atacando a la esposa de Justin Bieber y es momento de parar

Los fans pueden ser muy crueles cuando de defender a sus celebridades favoritas de trata y sin darse cuenta, pueden ser muy hirientes con terceros. Así ha sucedido en los dos años que Justin Bieber ha estado con Hailey Baldwin

Y es que los fans de Selena Gomez no han dejado de atacar a Hailey por haberse "quedado" con el intérprete de Yummy.

Ha pasado mucho tiempo desde que Selena Gomez y Justin Bieber terminaron su relación sin embargo, el mundo no ha olvidado que alguna vez fueron "la pareja perfecta".

Hailey Baldwin conoció a Justin en 2009 pero no hubo nada en ese momento. En 2011 se reencontraron en el estreno de su documental del cantante, Never Say Never. En aquel entonces, JB y Selena Gomez estaban saliendo. Cuando la relación terminó a finales de 2015, JB y Hailey confundieron al mundo al aparecer dándose un beso en las fotos de Año Nuevo. Fue entonces cuando los rumores de noviazgo comenzaron y los fans iniciaron una campaña de odio contra Hailey.

En algún momento entre 2016 y 2018, Hailey y Justin se separaron y Justin, de manera sorpresiva, volvió a estar junto a Gomez Aunque los fans creyeron que la llama del amor se había encendido de nuevo, la pareja dejó claro que no estaban destinados a ser. Y sí, Justin volvió con Hailey y ésta vez para proponerle matrimonio.

Desde entonces, las redes sociales no han perdido la oportunidad de atacarla.

#RespectHailey me parece vergonzoso que hayan llegado a este nivel de odio hacia hailey por ser la mujer d @justinbieber y no selena. te caiga mejor o peor, te guste más o menos, te aguantas, justin y hailey se quieren, se han casado y si no lo aceptas no es de tu incumbencia. ❤️ — Gemma Sepúlveda G💞 (@Gemmaaasepuu) December 4, 2020

#WeloveYouHailey

El odio indescriptible que reciben ambos literal no tienen vida hacer eso , por dios @justinbieber te amo mi ídolo siempre con vos💜 — Mari BIEBER💜 (@marinav25870783) December 3, 2020

Recientemente un fan de Selena Gomez animó a otros a "bombardear" Hailey con mensajes de "Jelena" (el pseudónimo con el que llamaban a Selena y Justin) y "Selena es mejor" durante un Instagram Live en el que ella estaba respondiendo preguntas y promocionando su trabajo.

"Hailey Baldwin está haciendo un Live, cierto, donde está hablando de sí misma y 20 preguntas con Justin Bieber. Este es el momento en el que no desactivarán los comentarios. Así que tenemos que bombardear esa mierda con 'Jelena', 'Selena está mejor', vayamos todos", fue la convocatoria del fan de Selena.

Harto de la situación, Bieber recurrió a sus historias de Instagram para defender a su esposa y darle una lección a los haters.

"Solo quería compartir esto para que la gente se haga una idea de lo que enfrentamos en el día a día. Es extremadamente difícil elegir el camino correcto cuando veo que personas como esta tratan de reunir personas para intimidar a la mujer que más amo en este mundo. No está bien. Fácilmente podría dejar que me robara la alegría, pero la lección aquí es que ella es la que se está perdiendo", escribió Bieber.

Por su parte, Hailey reveló que a pesar de que suele preferir quedarse callada para proteger su salud mental, esta vez sintió que necesitaba decir algo ya que la situación “ha llegado a un nivel de ira y odio que es sorprendentemente tóxico y triste.

"Nunca en un millón de años desearía que alguien fuera tratado de esta manera y nunca toleraré este tipo de comportamiento odioso. Espero que encuentre amor, paz y felicidad en esta vida".

Por supuesto que Selena Gomez no tiene nada que ver con este movimiento. Ella se ha enfocado en su propia vida, como debe ser. Tras la ruptura con Bieber sostuvo un romance con The Weeknd pero las cosas no funcionaron (y de nuevo quisieron juntarla con Bieber).

Hace poco declaró que se siente bien estando soltera pues sus nuevos proyectos, como su programa de cocina emitido por HBO, su línea de maquillaje Rare Beauty y sus temas musicales son la prioridad en este momento.

Es momento de dejar de atacar a Hailey Baldwin y es momento de dejar de relacionar a Selena Gomez con Justin Bieber.

Más de este tema

Selena Gomez y otros grandes artistas ignorados en los Grammy

Las críticas a Billie Eilish por su ropa "extra grande"

El tatuaje que comparten Selena Gomez y Justin Bieber con significado especial

Te recomendamos en video