Cuatro personajes que le advirtieron a Diana que no se casará con Carlos

El noviazgo entre el príncipe Carlos y Diana de Gales fue bastante fugaz. Pocas personas conocen que la relación entre ambos antes de contraer matrimonio fue muy reducida, por lo que expertos en la realeza aseguran que este punto no les permitió conocerse al 100%.

Y la verdad absoluta es que Carlos y Diana de Gales apenas se vieron sólo 12 veces antes de casarse.

La historia y revelaciones íntimas de los allegados a Diana señalan que ella sí estaba enamorada del heredero al trono.

Mientras que Carlos de Inglaterra lo hizo por presión de la misma corona británica y porque iba camino a convertirse en un “solterón” a sus 33 años.

Al final, el príncipe Carlos apresuró su boda con Diana para convertirse en el rey perfecto, pero fue precisamente el fracaso de esa relación lo que le alejó del trono.

Las advertencias

Mientras que en el caso de Lady Di algunas personas allegadas le advirtieron que desistiera de su matrimonio con el hijo de la reina Isabel II, por lo precipitado que era y la falta de “química” en su futuro esposo.

Te presentamos los “íntimos” que hablaron con Diana y le advirtieron el mal futuro que podría tener con el príncipe Carlos de Inglaterra:

Sarah Spencer

La hermana mayor de Diana, Sarah Spencer, tuvo una efímera relación con Carlos de Inglaterra que no prosperó por diversas razones.

A la reina Isabel II le pareció que Sarah era perfecta para convertirse en la esposa de su hijo y la futura monarca del Reino Unido. Por lo tanto, arregló todo para que Carlos y ella se conocieran.

Sin embargo, una declaración hecha por Sarah provocó que él tomara la decisión de no casarse con ella.

De acuerdo con la historia relatada en el libro The Diana Chronicles, Sarah reveló a un par de periodistas que ella no estaba enamorada de Carlos y que, por ende, no estaba dispuesta a casarse con él.

Carlos se molestó con las declaraciones de la joven e interrumpió su contacto con ella de inmediato.

Pero, fue la propia Sarah quien, por causas del destino, le terminó presentando a Diana al que sería su futuro marido.

Al conocer que su hermana Diana se casaría con el príncipe Carlos de manera tan rápida, Sarah trató de persuadirla para que retrasara la boda y se tomara más tiempo para conocer a su pretendiente.

Al final, Diana estaba enamorada y accedió a casarse sin escuchar los consejos de su hermana.

Ruth Fermoy

Ruth Fermoy fue conocida como una de las abuelas de la princesa Diana de Gales. Era la hija de unos adinerados terratenientes escoceses, el coronel William Smith Gill y su esposa, Ruth.

Lady Fermoy se convirtió en parte del círculo íntimo de Diana de Gales y también de la reina Isabel II.

El investigador y experto en la realeza británica, Andrew Morton escribió en su biografía de la princesa que Lady Fermoy en realidad le advirtió a Diana de que no se casara con Carlos de Inglaterra.

“Querida, debes entender que su sentido del humor y su estilo de vida son diferentes, y no creo sea para ti”, le habría dicho Ruth Fermoy a su nieta meses antes de casarse.

La historia sugiere que después del matrimonio, Diana se distanció por completo de Ruth Fermoy por considerarla una “mala influencia” en su matrimonio.

Carolyn Pride

Fue una de las tres compañeras de piso que tuvo Diana en Coleherne Court, cuando era soltera.

Diana y ella se conocieron en la escuela West Heath y, durante el tiempo que compartieron piso, Pride estudiaba canto y piano en el Royal College of Music.

En 2011, Carolyn Pride reveló en una entrevista a un medio británico que ella no estaba de acuerdo con el matrimonio de Diana con el príncipe Carlos.

“No había química de Carlos hacia ella, no la trataba como un hombre enamorado. Eso no estaba bien y desconcertaba. Ella estaba muy enamorada de su príncipe”, dijo en esa oportunidad.

Charles Spencer

Cuando Diana de Gales se comprometió con Carlos, Charles Spencer, hermano de Lady Di, notó que ella no estaba preparada para la presión de la realeza británica.

“Recuerdo cuando se comprometió, de repente me di cuenta de que esa chica, mi hermana, con la que yo había crecido ahora era mundialmente famosa, y no estaba preparada para tanta atención”, dijo en una entrevista.

Charles Spencer aseguró que advirtió en una ocasión a su hermana sobre “el mundo en donde se metía” y le pidió reconsiderar su futuro matrimonio, que se tomara más tiempo.

“Sentir dolor al escuchar las noticias sobre ella, lo infeliz que fue su vida con Carlos, soportar sus infidelidades con Camila, los episodios de depresión y bulimia por los que pasó”, apuntó, luego de la muerte de Diana en un accidente de tránsito.

Reveló que “fue muy extraño perder a alguien tan cercana como Diana. Ella dejó un gran hueco que jamás se pudo llenar", dijo conmovido.

