Alison Mandel revela que denunció al SAG al reality "Año 0" por cocinar una especie protegida

En una nueva emisión de Socias, Alison Mandel contó a Begoña Basauri un antiguo episodio en el que llamó a personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para denunciar al famoso reality de sobrevivencia Año 0.

La comediante, que es vegetariana y animalista, recordó que el reality enseñaba a los participantes técnicas de sobreviviencia al aire libre, como beber su propia orina, cazar y cocinar animales.

En ese contexto, la actriz aseguró que dejó reclamos en el Consejo Nacional de Televisión y en el SAG, ya que en una oportunidad cocinaron una especie protegida.

Claudio Iturra le pidió disculpas

"Me acuerdo que la Vale Roth dijo algo como 'no me quiero tomar mi papi' y yo la amo a ella", comenzó explicando Mandel y agregó que "con mi pareja de ese entonces vimos que estaban cocinando una especie protegida".

"Odio esos programas donde tienes que tomar, comer o hacer algo que no quieres, me carga", agregó la comediante.

Por su parte, Basauri empatizó con los participantes, "una se siente súper presionada", para continuar recordando que en dicho programa también cazaron culebras y arañas pollitos.

Para la ex integrante del Club de la Comedia, el hecho de que cocinaran animales protegidos fue intolerable. "En esa época tenía una pareja que se dedicaba a la conservación de especies, todavía lo hace, y me dice que estaba prohibido lo que estaban haciendo, que esa especie estaba protegida", explicó, y agregó que "yo ya venía con la bala pasada, así que le mandamos una carta al SAG".

"Lo escribí primero en Twitter para tantear terreno y fue de lo más comentado, de hecho me contactaron desde el SAG y ellos hicieron una denuncia, todo por mi culpa", confesó.

El animador del espacio, Claudio Iturra era el encargado de liderar la sección de sobrevivencia dentro del reality, con quien tuvo una conversación luego de años. "Me pidió hasta perdón", aseguró la artista.

Puedes ver la conversación aquí



