Álvaro Gómez sobre su detención: "¿Por qué mi caso se hace tan público y otros no?"

La tarde de este martes el actor Álvaro Gómez fue detenido en el sector del Barrio Bellavista, por conducir su motocicleta sin patente ni licencia. Según informó Carabineros, el actor de Pacto de Sangre llevaba la placa patente abajo de su asiento, por lo que el vehículo fue llevado a un aparcadero y quedó en custodia.

La noticia fue rápidamente divulgada en los medios de comunicación, algo que llamó la atención del actor.

En su cuenta de Instagram, Gómez publicó un video donde explicó los hechos, pidió perdón por su negligencia, y cuestionó el actuar de Carabineros.

"¿Por qué mi caso, siendo prácticamente un caso ridículo, se tenga que hacer tan público y tan visible y otros no?", se preguntó el actor de Pacto de Sangre.

Gómez agregó que su caso se hizo visible, "mientras lo que ocurre en la sexta comisaría de Recoleta con respecto a la desvinculación de tres importantes funcionarios, donde el Comisario por irregularidades administrativas sea catalogado de forma secreta, entonces ahí los datos se entregan de manera parcial, mientras que en mi caso se da todo".

El artista cuestionó al personal que lo tomó detenido, quienes fueron "muy ceñidos a la ley, tal vez un poco exagerado" y reconoció que le dio "vergüenza cuando me sacaron esposado a constatar lesiones de salud con un narcotraficante al lado".

¿Por qué andaba sin documentos?

El actor de Amanda explicó que no ha tenido tiempo producto de la pandemia. "He dejado de hacer muchas cosas. Una de ellas es sacarle los papeles a la moto, que en realidad es un scooter que tiene todo vencido excepto el motor", contó.

El descuido se produjo porque no usa muy seguido su motocicleta, entonces olvidó mantener sus papeles al día. "Habitualmente no la uso, pero decidí llevarla para no andar atrasado entre dos ensayos que quedaban relativamente cerca". Ahí fue cuando en medio de un control lo detuvieron por ocultación de patente, algo que "no sabía que era un delito".

"Hay cosas importantes y otras que no. Yo estoy bien y les agradezco a todos su preocupación", cerró.

Aquí puedes ver el video de Álvaro Gómez:

