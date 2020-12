Paty Maldonado recuerda cuando Raquel Argandoña abandonó show por problema estomacal

En un nuevo capítulo de Las Indomables, Paty Maldonado sorprendió con una desconocida historia sobre los café concert que realizaba junto a Raquel Argandoña. Según reveló, una vez quedó completamente sola en el escenario debido a que su compañera sufrió un problema estomacal.

La anécdota fue contada en conversación con Cata Pulido, a quien le explicó que la actual coanimadora del Bienvenidos se le acercó para decirle que algo andaba mal. "Viene la Raquel y me dice 'Paty, no sé qué me cayó mal"", comentó, indicando que le respondió: "pero bueno, tómate un agüita caliente antes de empezar la función".

En este contexto, explicó que le bajó el perfil a la situación porque "cada vez que íbamos a partir la escena, a la Raquel le venía un ataque a la guata de nervios. Entones empieza la cuestión y empieza el dolor de guata, y le digo 'ya, tranquilízate, porque esta cuestión te pasa todas las veces"".

Sin embargo, el dolor de Raquel Argandoña empeoró. "Se le empieza a ver que ya se empieza a descomponer su cara. O sea, no me contesta lo que me tiene que contestar. Entonces yo la agarro para el tandeo. Me acerco un poquito y me dice 'me muero, tengo que ir al baño"", contó.

"¿Cómo me quedaba yo sola en el escenario? Si era un diálogo, entonces le digo 'tú no te mueves del escenario"", recordó Paty Maldonado. Pero la situación no dio para más y su compañera abandonó el escenario. "De repente me dice 'no, no puedo, me hago' y sale disparada del escenario. ¿Tú sabes lo que significa para mí rellenar? Pero la gente cachó, entonces yo me agarré de eso para hacer un monólogo, cosa que cuando llegara, me la iba a comer viva en el escenario", cerró la opinóloga.

