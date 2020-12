Ellen Page se revela como transgénero y es momento de aplaudir su valor

Este martes, el actor Elliot Page, antes conocido como Ellen Page, reveló públicamente que es trans en un mensaje publicado en Twitter e Instagram.

Nacido en Halifax, Nueva Escocia, Page saltó a la fama como protagonista en Juno de 2007. Fue nominado para un Oscar, BAFTA, Critics 'Choice Award, Golden Globe Award y un Screen Actors Guild Award. Desde entonces, fue reconocido como uno de los talentos más prometedores de la industria.

Page también tuvo una participación en cintas como X-Men y la serie The Umbrella Academy, además de fungir como anfitrión de la serie de viajes Gaycation de Viceland en dos temporadas y este año dirigió There's Something in the Water, un documental de Netflix.

"Siento una gratitud abrumadora por la gente increíble que me ha apoyado en este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy lo suficiente como para perseguir mi ser auténtico. Me han inspirado infinitamente tantos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria ", escribió en un mensaje en sus redes sociales.

Según un comunicado de GLAAD, Page no es binario y transgénero, lo que significa que su identidad de género no es ni de hombre ni de mujer.

"También pido paciencia", continuó Page. "Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y de saber cuánto privilegio tengo, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las" bromas "y de violencia. Para ser claros, no estoy tratando de amortiguar un momento que es alegre y que celebro, pero quiero abordar el panorama completo. Las estadísticas son asombrosas. La discriminación hacia las personas trans es generalizada, insidiosa y cruel , lo que resultó en horribles consecuencias. Solo en 2020 se ha informado que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayoría de las cuales eran mujeres trans negras y latinas ".

Elliot Page en Instagram - Instagram

Todas sus redes sociales han sido actualizadas y ahora puede encontrarse como Elliot Page.

"A los líderes políticos que trabajan para criminalizar la atención de salud trans y niegan nuestro derecho a existir y a todos aquellos con una plataforma masiva que continúan arrojando hostilidad hacia la comunidad trans: tienen sangre en sus manos", escribió. "Desatas una furia de ira vil y degradante que cae sobre los hombros de la comunidad trans, una comunidad en la que el 40% de los adultos trans intentan suicidarse. Ya es suficiente. No estás siendo 'cancelado', estás lastimando a la gente. Yo soy una de esas personas y no nos callaremos ante sus ataques

Las personas transgénero han tenido una historia larga y complicada en la industria pero poco a poco, han comenzado a tener más oportunidades.

Aunque muchos no escuchen o entiendan, son las nuevas generaciones las que se están encargando de luchar por ser escuchados y por validar sus derechos. Ya no es algo que se pueda frenar pero tampoco es algo que se deba corregir. Al contrario, estamos en un momento en el que debemos aprender más para poder entender, respetar y ser más empáticos.

Hoy en día, la industria está comenzando a ser más abierta y a aceptar la idea de que la belleza viene en todas las formas y tamaños, sin importar el género.

Las figuras públicas están jugando un papel clave en todo esto ya que están aprovechando su alcance para que el mensaje llegue a todos como una lección de aceptación y tolerancia al otro.

Más de este tema

Barbie lanzó línea de muñecas género neutro para promover la inclusión

Victoria Volkóva se convierte en la primer mujer trans mexicana que posa para Playboy

Hombre transgénero comparte su embarazo y da una lección de aceptación

Te recomendamos en video