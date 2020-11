La muerte de Maradona abre el debate sobre separar al artista de su obra

Diego Maradona sufrió un paro cardíaco su casa de Nordelta donde estaba viviendo. Se encontraba con algunos allegados cuando tuvo una descompensación que los llevó a llamar a los servicios de emergencia. Al llegar al lugar, trataron de reanimarlo pero no fue posible por lo que fue trasladado al hospital.

La noticia de su fallecimiento recorrió el mundo entero y en cuestión de segundos, famosos y aficionados inundaron las redes sociales con recuerdos y mensajes de despedida.

A principios de mes, el astro del fútbol había estado internado diez días por una anemia y deshidratación, además de que se diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado. Maradona presentó "algunos episodios de confusión" asociados a "un cuadro de abstinencia", según los médicos.

La autopsia preliminar de su muerte arrojó que el jugador murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada". También detectaron en el exastro futbolístico un "corazón con miocardiopatía dilatada".

Sí, la muerte de una figura como Maradona siempre causa un gran impacto pero entre los mensajes de admiración, también estuvieron aquellos que recordaban su polémica vida, entre las drogas, el abuso de menores y la violencia machista que ejerció contra las mujeres.

Por supuesto, esto creó una división de opiniones y una guerra entre fanáticos y detractores, poniendo sobre la mesa la interrogante de si es posible "separar al artista de su obra".

¿Realmente se puede admirar a un Diego Armando Maradona como un astro del deporte e ignorar por completo las acusaciones de pedofilia y misoginia?

Ha sucedido una infinidad de veces con famosos en todos los ámbitos. El caso más reciente quizá es el de Johnny Depp y Amber Heard. Mientras Depp fue despedido la producción de Animales Fantásticos por los problemas que ha ido arrastrando, Heard conservó su rol en Aquaman 2. Ante muchos, lo que suceda en su vida privada no debería ser razón para afectar su carrera profesional.

Lo mismo ocurrió con Michael Jackson. Sus últimos años de vida estuvieron manchados por el escándalo sin embargo, siempre conservó el título de "El Rey del Pop". Tras estrenarse el documental Leaving Neverland, años después de su muerte, la polémica resurgió pues presentó de forma convincente dos casos específicos de abuso infantil cometidos por él mismo en la década de 1990. ¿Es posible seguir escuchando la música de Jackson sin pensar que se trata de un pedófilo?

Sean Penn, Kevin Spacey, Woody Allen y muchas otras figuras del espectáculo han tenido acusaciones graves en su contra y sin embargo, siguen teniendo el reconocimiento del público por todo lo que han hecho fuera de esos escándalos.

Las acusaciones y revelaciones llenan el espacio entre cualquier obra y su audiencia. El trabajo de un artista puede verse estropeado por asuntos tan triviales como un desacuerdo político, es absurdo que esto no se aplique cuando alguien es condenado o acusado de abuso.

La separación se deriva de la ignorancia, de la falta de empatía a las víctimas o del entendimiento de problemas que alimentan la descomposición social en la que vivimos.

La muerte de Maradona en específico sucedió el mismo día en que se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, lo que para muchos fue irónico al tratarse de una figura pública acusada de agresión sexual a mujeres y menores de edad.

No, la violencia machista no debe ser minimizada bajo ninguna circunstancia y mucho menos ignorarla o perdonarla.

No me pueden pedir que tenga respeto por el solo porque murió, yo no respeto pedófilo, en fin, por fin te moriste maradona pic.twitter.com/hqEh0If5ND — Vale ACAB (@VegettaBlink) November 25, 2020

Esto es parte del llamado "pacto patriarcal" que tanto alimenta la violencia que vivimos todos los días. De acuerdo con el Instituto DMHA, este pacto implica "una aceptación de los estereotipos machistas que va más allá de su simple normalización. Esto ocurre cuando sabemos o intuimos que nuestras acciones y las de otros perpetúan estereotipos y desigualdades y aún así, decidimos ignorarlo por nuestra propia comodidad y tranquilidad".

El mundo se ha vuelto en un lugar donde tantos hombres atacan, violan y asesinan a tantas mujeres. Donde los que no matan, violan y los que no, los encubren. Hombres que acosan, que consumen pornografía, que ven a la mujer como objeto de placer, que se aprovechan de sus amigas. Pero también están los hombres que no mata ni violan pero sí callan, sí ríen y son indiferentes. ante las agresiones y eso también los convierte en parte del problema. No podemos permitir que la violencia siga creciendo y que los delitos queden impunes. Nos toca cuestionar con mayor fuerza a quiénes admiramos y a quiénes les estamos dando poder.

