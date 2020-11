Chris Evans muestra su talento musical tocando piano y prueba que es más que una cara bonita

Cuando creíamos que Chris Evans no podía ser más perfecto, él nos demuestra que sí, dejando ver su talento musical.

Y es que el actor sorprendió a través de sus historias de Instagram tocando piano, dejando a sus fans impactadas y aun más enamoradas.

En el video, se puede ver al guapo actor, quien interpreta al Capitán América en The Avengers, sentado frente al piano, tocando con mucha seguridad y soltura, vistiendo un suéter tejido negro, y una gorra.

"Aprendiendo una de mis favoritas por Fabrizio Paterlini", escribió el actor en el video que ha desatado suspiros en las redes.

Además, en algunos momentos tocaba con solo una mano y lanzaba una sexy mirada a la cámara, dejando ver que además de una cara bonita, tiene talento y seguridad en él mismo.

"Cuando creía que Chris Evans no podía ser más perfecto veo este video y resulta que sí puede", "OMG pero que belleza, quedé más enamorada aun", "pero es que él es la perfección hecha hombre", "además de guapo talentoso, tiene todo lo que quiero en mi vida", fueron algunas de las reacciones en redes.

Chris Evans es uno de los actores más guapos de Hollywood, que desata suspiros cada vez que aparece en sus redes, pero es más que un sex symbol.

La exitosa carrera de Chris Evans

Chris Evans comenzó su carrera profesional en 1997, a sus 16 años, con una participación en un cortometraje, y luego en el 2000 protagonizó la serie Opposite Sex.

Luego, se fue abriendo paso en el mundo del cine, y apareció en las películas Not Another Teen Movie en 2001 y The Perfect Score en 2004.

Y fue en 2005 donde saltó a la fama con su papel de Antorcha Humana en los 4 Fantásticos, y años más tarde, llegó su gran papel de Capitán América en el Universo de Marvel.

Desde ese momento su gran talento lo hizo despegar como nunca y ahora es no solo de los actores más guapos de Hollywood, también de los mejores pagados y más taquilleros de la historia.

Su gran talento lo ha llevado a recibir premios en los Scream Awards, los Kids' Choice Awards, los MTV Movie Awards, los People's Choice Awards, y los Teen Choice Awards.

Además, apoya diferentes asociaciones benéficas a favor de los niños, y cada vez que puede apoyar alguna labor en beneficio de los demás lo hace sin pensarlo, dejando ver su gran y noble corazón.

El amor de Chris Evans por los perros

El actor también ha dejado ver su corazón noble con el profundo amor que siente hacia su fiel compañero y mejor amigo, su perrito Dodger, con quien publica constantes fotos en sus redes.

De hecho, Dodger ha sido su mejor compañía durante la cuarentena, y así lo ha dejado ver desde su Instagram, donde ha publicado tiernas fotos en las que sin duda su perrito se roba toda la atención.

"No se si amo más a Dodger o a Chris", "Chris no solo es hermoso, también ama a los perritos", "es el mejor y su perrito el más adorable", "Dodger es tan bello como su dueño, lo amo", "es el perrito más hermoso que he visto", y "Dodger siempre se roba toda la atención jaja, lo siento Chris", son algunos de los comentarios en las imágenes.

Más de este tema

Te recomendamos en video