Miley Cyrus celebra dos semanas sobria y revela la cruda realidad de las adicciones

La cantante Miley Cyrus, habló abiertamente sobre sus adicciones y reveló que durante la pandemia había recaído en una entrevista reciente, donde además aprovechó para enviar un mensaje a todas las personas que luchan contra una adicción durante estos momentos en los que varios se han quedado sin acceso a terapias y grupos de apoyo para mantenerse sobrios.

Miley Cyrus se sincera sobre sus adicciones y la pandemia

En una entrevista para Zane Lowe de Apple Music, la intérprete de 'Nothing breaks like a heart' dijo que quería ser honesta con su público por lo que reveló que había recaído durante la cuarentena y había tomado alcohol, pero que se encontraba nuevamente sobria desde hace dos semanas.

Desde el pasado verano, Miley había dicho de manera pública que había eliminado el alcohol de su vida por completo ya que ella misma se describe como una persona 'poco moderada', por lo que prefería mantenerse lejos de sustancias adictivas de manera difinitiva.

En esta nueva entrevista, Miley dijo que a pesar de recaer había usado el tiempo para reflexionar sobre lo que le había llevado a beber de nuevo y aconsejó a las personas que estén pasando por una situación similar no enojarse consigo mismos si han tenido recaídas, sino preguntarse qué fue lo que pasó y trabajar en controlar los sentimientos negativos que los llevan a recaer. También declaró que piensa que no tiene un problema de bebida, si no con su conducta cuando bebe, diciendo:

"No tengo un problema con la bebida, tengo un problema con las decisiones que tomo una ves que paso ese nivel… Me vuelvo muy impulsiva."

En la entrevista la cantante habló sobre el año caótico que ha vivido, después de su divorcio de Liam Hemsworth y la pérdida de su casa en Malibu debido a un incendio.

"Nunca es un buen momento para que tu casa se queme o para divorciarte o para perder a tu abuela, pero va a pasar y cuando eso pase no va a ser fácil."

Anteriormente en una entrevista para Variety, la famosa habló de mantenerse sobria por seis meses de drogas y alcohol, en ese momento recalcó la importancia de ir a terapia para comprender mejor su pasado, presente y futuro.

También habló sobre lo difícil que es ser joven y vivir con adicciones, ya que en ocasiones se preocupó por qué otros pensaran que al mantenerse sobria no era divertida. Ahora que se encuentra tomando medidas para protegerse del Covid-19, una de sus actividades preferidas es dejar el celular y quedarse sola en su casa para reflexionar y meditar.

