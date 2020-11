Chef personal revela cómo la princesa Diana superó la bulimia y vivía una vida sana

La princesa Diana fue una mujer que padeció muchos problemas en su vida. El abandono de pequeña de su madre y luego el desamor de su esposo hicieron estragos en sus nervios. Cayó en depresiones terribles y padeció, como muchos saben de una implacable bulimia. Esta última es un tratorno difícil de superar, pero ella lo hizo.

Hacen más de dos décadas que la llamada “princesa del pueblo” murió en un accidente automovilístico. Sin embargo, su legado sigue presente y todo lo que tiene que ver con ella es motivo de interés pública.

Muchas mujeres nos sentimos identificadas con esa presión por mantener la figura perfecta y a la vez la compulsión de comer. Darren McGrady, el chef personal de la princesa Diana, contó cómo logró superar la bulimia.

McGrandy señala que comenzó a trabajar con la princesa Diana cuando esta se acaba de divorciar del príncipe Carlos. Es obvio que salir de esa situación marital le dio una liberta a Lady Di que la hizo pensar en cuidarse más a sí misma mucho más allá de las apariencias.

De acuerdo al chef personal de Diana, ella hacía ejercicio regularmente y solía cenar patatas hervidas y claras de huevo con pimentón y pollo escalfado. A la princesa le encantaban los pimientos rellenos:

"Me solía decir: 'Tú ocúpate de las grasas, que yo haré lo mismo con los carbohidratos en el gimnasio", reveló el McGrandy que publicó el libro 'Eating Royally: Recipes and Remembrances From a Palace Kitchen’ (Eating Royally: Recetas y recuerdos de una cocina de palacio).