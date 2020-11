Ninguna mujer debe ser blanco de críticas tras sufrir violencia

A pesar de vivir alejada del ojo público, Kate del Castillo ha sido constante blanco de críticas y burlas por parte de quienes cuestionan su historia con el ex futbolista Luis García.

Han pasado 16 años desde que la actriz se divorció de García pero la sombra de la violencia que vivió a su lado la sigue persiguiendo.

Recientemente Kate fue invitada al programa Red Table Talk: The Estefans, en donde reveló escalofriantes detalles sobre lo que sucedió durante su matrimonio.

Castillo se casó con Luis García Postigo en 2001, sin embargo las agresiones físicas que sufrió la llevó a solicitar el divorcio tres años después. Del Castillo expresó que el ahora comentarista deportivo "era muy gracioso, fascinante, encantador… pero luego lloraba hasta cansarse, me abrazaba y se ponía de rodillas diciendo '¡por favor, por favor', perdóname, necesito ayuda"".

La actriz aseguró que “estaba muy enamorada" y que hizo todo para que las cosas funcionaran.

Esto lo retomó durante la conversación en Red Table Talk: The Estefans y añadió que recuerda el miedo que sentía de Luis García y los latidos de su corazón cuando este llegaba a casa.

Pero la sorpresa de todos fue que la protagonista de La Reina del Sur declaró que en ocasiones la golpeaba, pateaba, además de que en varias intentó estrangularla.

Para Kate, estas agresiones no sólo fueron físicas sino también psicológicas ya que llegó a meterse con su trabajo como actriz.

“Este hombre me rompió, yo pensé que tenía un autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela".