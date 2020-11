Jennifer Lopez confiesa que padeció depresión durante el confinamiento por Covid-19

Este año ha sido fuerte para todos. La pandemia del Covid-19 nos ha obligado a estar encerrados durante un largo tiempo y aunque pudiéramos pensar que Jennifer Lopez lo tiene todo para haber pasado esta época feliz, la diva confesó que sufrió una fuerte depresión durante el confinamiento.

La cantante y actriz no ha sido la única. De acuerdo con un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): "La pandemia está provocando un incremento de la demanda de servicios de salud mental”.

El texto sanitario reseña que “El duelo, el ‎aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo están generando o agravando trastornos de salud mental. ‎Muchas personas han aumentado su consumo de alcohol o drogas y sufren crecientes problemas de insomnio ‎y ansiedad", reza el comunicado.

La OMS asegura que las crisis se incrementaron durante el confinamiento y JLo no fue la excepción. - Agencias

“Me sentí muy mal”: Jennifer Lopez

En una entrevista concedida a la emisora El Zol 107.9 Jennifer Lopez expresó que, como mucha gente, ella también cayó en depresión. Asegura que la tristeza, la impotencia y la incertidumbre cree que afectó a toda la humanidad.

Aseguró que no ha sido una época fácil y cree que todo el mundo tuvo un momento en el que estaba deprimido y que tenía mucho miedo de lo que iba a pasar.

"Yo pasé por muchos momentos en que me sentía muy mal. También mis niños y todo el mundo en la casa, mi familia, mis amigas. Con Dios todo se logra y muchas oraciones y ponerte pilas y seguir adelante", expuso la diva del Bronx.

Cuando le preguntaron cómo estaban sus hijos, Max y Emme, ella respondió: “(Hubo un) momento en el que Emme, mi hija, vino a mi cama y estaba llorando: ‘¿Por qué lloras?’; le pregunté, y me dijo: ‘extraño a mis amigos. ¿Por qué nos está pasando esto en nuestras vidas?”, confesó Jennifer Lopez.

Y agregó: “Le dije: ‘a veces las cosas deben cambiar, y cuando las cosas cambian, a veces duele un poco. Pero siempre será por el bien de todos’”.

La artista sacó lo bueno de lo malo

Así como también llegó un momento en el que sus ánimos bajaron, Jennifer Lopez aseguró que el confinamiento también fue un momento para la reflexión. Se trató de una etapa para agradecer, unirnos y mejorar como seres humanos.

“A veces hay que vivir esos momentos y hay que mantenerse fuerte y agradecida en esos momentos, porque tenemos tanto… Tenemos salud, estamos juntos, tenemos amor”, dijo JLo.

En una entrevista con la revista Wall Street Journal Magazine, la estrella explicó que gracias al encierro se ha podido acercar, como nunca, a sus hijos. Aseguró que este tiempo ha sido una “verdadera revelación” que también le permitió valorar lo que es realmente importante.

“De hecho, me encanta estar en casa y cenar con los niños todas las noches, lo que probablemente no había hecho nunca. Y los niños me expresaron las partes de nuestras vidas que estaban bien y las partes que no”, confesó Jennifer Lopez, quien también ha compartido esta cuarentena con su prometido, el ex beisbolista Alex Rodriguez y sus hijas, Natasha y Ella.

Jennifer Lopez asegura que el tiempo también le sirvió para conectarse más con sus hijos. - Agencias

"Pensabas que te estaba yendo bien. Pero estás corriendo y estás trabajando y ellos (los niños) van a la escuela y todos estamos conectados a nuestros dispositivos. Les estamos brindando esta vida increíble, pero al mismo tiempo, nos necesitan de otra manera. Tenemos que reducir la velocidad y tenemos que conectar más. Y, ya sabes, no quiero perderme nada”, concluyó JLo.

