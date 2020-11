Francisco Kaminski es denunciado por estafa y giro doloso de cheques

Un escándalo de deudas enfrenta por estos días Francisco Kaminski. El animador fue acusado por el productor Mario Jorquera, de no pagarle un dinero invertido eventos que realizaron en septiembre de 2019.

El hombre contó su testimonio en Bienvenidos y relató que puso 100 millones de pesos de inversión para la realización de eventos, y solamente habría recibido 20 de vuelta parte del animador, quien además le habría pasado cheques sin fondo para mantenerlo "tranquilo".

El primer evento se habría realizado el año pasado para fiestas patrias mediante la productora de Kaminski, la cual se hizo presente en dos fondas, una en La Florida y la otra en Los Andres.

"Planificamos un año de eventos. Partimos en septiembre, hacíamos cosas en octubre y noviembre, terminábamos en febrero. Pero para comenzar estaba este evento que era en septiembre, en donde yo tenía que apoyar en términos de capital para poder ejecutar estos eventos. Yo inyecto un capital a la productora de Francisco…Estos eventos se ejecutan, se realizan y una vez que corresponde retribuir estos pagos es cuando comienzan los problemas", explicó Jorquera.

El problema ocurrió cuando el animador "no hace la devolución completa, sino que como tipo abono, qué se yo. Como que se empieza escudar, excusar en esto que está pasando y me dice: ‘No te preocupes, lo único que te pido es tiempo’", explicó.

Para intentar calmar a Jorquiera, el locutor radial le pasó algunos cheques, los cuales no pudo cobrar.

"Me entrega 8 cheques. Me debía 80 millones de pesos. El resto lo había ido abonando. Todos los cheques salen malos por falta de fondos. Ahí no me quedó otra que contactar a mi abogado y entablar las demandas que son las que hoy día están en tela de juicio", agregó.

El abogado del afectado, Rodrigo Guerrero, señaló al matinal de Canal 13 que "llama mucho la atención que el señor Kaminski establece de que él no conoce a mi representado y no tiene mayor injerencia en esta empresa. Pero la pregunta bien lógica es, bueno, si él no es el representante y no tiene nada que ver con la empresa ¿Por qué él anda con un talonario de cheques de esa empresa, entregando cheques y firmándolos él?".

"A otras personas también les debía (cheques). Mantiene tres querellas criminales por giro doloso de cheques en su contra", añadió el abogado.

Joquiera insistió en que su único fin es recuperar su dinero y no mermar la reputación del comunicador."La verdad es que mi intención no es provocarle daño a él, ni a su familia, ni nada. Lo único que espero es que, así como yo de buena fe confié en él e inyecté este capital para que trabajáramos juntos, él solo lo devuelva, devuelva el dinero, devuelva la inversión. Tan sólo eso. Que haga las cosas bien en su vida", indicó.

Este jueves, sin embargo, se sumó un nuevo afectado al caso el fue mostrado en el matinal.

Con el objetivo de dar seguimiento a la noticia, Bienvenidos se contactó con el animador, quien aseguró haberse acercado a las víctimas con la intención de regularizar la deuda y acordar un sistema de pago, aunque ambos afectados no se mostraron tranquilos con la respuesta.

