Angélica Sepúlveda alza la voz tras polémica funa en su contra

Hace unos días, se dio a conocer la funa que realizó una persona en contra de Angélica Sepúlveda y su padre por, supuestamente, atropellar a una perrita y no prestarle ayuda. La denuncia fue compartida por la cuenta de Instagram RealityCuliao, en donde se expuso el testimonio del sujeto identificado como Carlos Flores.

"Quiero funar a este tipo que hace unos días atropelló a una perrita en Yungay dejándola tirada sin prestar absolutamente ningún tipo de ayuda. A él sólo le importó saber de quién era para que le pagara el daño de su vehículo. Un ser aborrecible, malo, hipócrita, desalmado. La perrita quedó inválida, toda quebrada y tuvo que ser eutanasiada, ya que el dolor era terrible y nadie podía costear la cirugía", dijo.

Además, el sujeto arremetió en contra de Angélica Sepúlveda, quien aparentemente se encontraba junto a su padre al momento de los hechos. "Es igual de patética que su papito corazón. Malas personas", comentó sobre la ganadora de Granjeras.

Angélica Sepúlveda se defiende

Tras conocer la funa en su contra, Angélica Sepúlveda alzó la voz a través de la misma plataforma para desmentir la información. La ex chica reality se refirió al tema a través de una publicación, en la que aseguró que los hechos señalados son falsos.

"Lamentablemente nos involucraron a mi papá y a mí en una mentira terrible (…) Mi papá jamás le haría daño a propósito a ningún animal y yo menos, somos una familia que se muere por el cuidado de ellos. Tres de nuestros perritos son recogidos de la calle, los amamos. Todos los gatitos que vemos los alimentamos hasta que alguien los adopta", dijo.

"No conozco a ese tal Carlos Flores. Espero sea un perfil real y se comunique conmigo para explicar el motivo de tal daño. Estamos en una sociedad donde el odio, la envidia, la mala vibra enceguece. Con mi familia no le hacemos daño a nadie", agregó, indicando que "ha sido un año muy difícil para nosotros, sobre todo para mi padre, quien está con psicólogo desde hace mucho tiempo por una situación parecida, donde sus propios hermanos/as lo calumniaron e injuriaron públicamente. Esto da para pensar muchas cosas, ojalá no sean ellos quienes están detrás de esta maldad".

Angélica Sepúlveda cerró su mensaje escribiendo: "espero nunca se vean involucrados en mentiras así, el dolor es muy grande, nadie ofrece disculpas después. Todo lo que ven en redes sociales lo creen, es una bola de nieve que va creciendo y creciendo, llenándose de odio y más odio".

Por último, reveló que ha recibido una serie de mensajes negativos en redes sociales. "No los juzgo, solo agradezco a quienes se han puesto en nuestros zapatos y han solidarizado con nuestro dolor. Espero en Dios se haga justicia", finalizó.

