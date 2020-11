Eleazar Gómez podría conseguir su 'libertad condicional' pese a la agresión contra su ex pareja

El actor Eleazar Gómez se presentó en una audiencia donde enfrentó las acusaciones de violencia intrafamiliar agravada en contra de su ex pareja, la modelo Tefi Valenzuela.

Esto estaba programado para el 6 de enero de 2021 pero gracias a la intervención legal presentado por su abogado es que pudo adelantarse. Mucho se dijo sobre la sentencia que recibiría por la violencia que cometió contra su novia, asegurando que serían años de cárcel pero para sorpresa de muchos, el actor estaría por conseguir su libertad condicional.

En entrevista exclusiva para Venga la Alegría, Jaime Carbajal Torres, representante legal de Tefi Valenzuela reveló que la ley mexicana contempla un beneficio para que el imputado pueda seguir su proceso en libertad.

Aún cuando Tefi no le otorgue el perdón, Eleazar podría obtener esta libertad condicional bajo las medidas mencionadas por el abogado de la modelo.

Otras condiciones que este beneficio son: no consumir drogas, someterse a varios exámenes de alcohol, que no se acerque a la víctima ni a determinados lugares, que acepte la culpa, que exista una reparación del daño.

Algunas de las novias de Eleazar que llegaron a denunciarlo en días pasados, expresaron su preocupación ante la decisión del sistema de justicia

Si algo queda claro es que en México la violencia machista no tiene consecuencias y que está tan normalizada que son las víctimas quienes terminan siendo señaladas por "exagerar".

Resulta impresionante ver cómo es que en redes sociales muchos bromean con la situación. Para algunos "es un chisme más" y para otros algo "indiferente". Hay quienes incluso lo defienden porque "es famoso y guapo" y quienes siguen cuestionando a aquellas que lo han denunciado, llamándolas "oportunistas".

Lo que se necesita es crear conciencia en torno a la violencia machista que le ha arrebatado la vida a tantas todos los días. Ni la fama, ni el talento ni el físico de Eleazar pueden ser justificación para su comportamiento.

El actor ya está enfrentando las consecuencias en su carrera. Algunas marcas con las que trabajaba le retiraron el patrocinio. Ahora, mientras que espera a su próxima audiencia en prisión, Eleazar tuvo que ser sustituido de la telenovela La Mexicana y el Güero, según anunció el productor Nicandro Diaz

Yanira Díaz, prima de Eleazar, fue quien declaró al periodista Gustavo Adolfo Infante que el actor había obtenido libertad condicional pero se retractó minutos después.

“Se le pidió [al juez] que [Eleazar] iba a salirse del domicilio donde cohabitaba con ella de inmediato, esto es para garantizar que no va a tenerla a un lado ni va a estar cerca con ella, también se le solicitó ya no acercarse a los lugares que ella frecuenta, ni estar donde frecuenta con amigos o lugares donde ella cotidianamente va, también se le ofreció que se iba a meter a terapias psicológicas con el fin de ya no volver a incurrir en un futuro [en la misma situación], con eso se pretendía que saliera en libertad y si él llegara fallar que se revocara la decisión, pero la autoridad no nos la otorgó”, declaró Edgar Becerra, abogado de Eleazar.