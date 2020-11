"Te dio la oportunidad": Yazmin Vásquez responde a usuaria que le recordó su amistad con Claudia Conserva

Nadie se queda toda la vida en el mismo trabajo y eso es normal, e incluso, recomendable. Sin embargo, el hermetismo que ha rodeado la salida de Renata Bravo y Yazmín Vásquez del programa Milf de TV+, ha levantado tantas especulaciones a su alrededor, que los usuarios en redes sociales han comenzado a criticar la decisión de dejar el programa, sobre todo, a esta última.

Al menos así se lo han hecho ver en algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde le han recordado su amistad de años con Claudia Conserva.

"Qué desilusión Yasmin 🤦‍♀️.quien te dio la oportunidad en televisión?? Eres de las amigas cuando hay higo😡", le escribió una usuaria.



Sin embargo, Yaz, como la llaman sus cercanos, no quiso quedarse callada y respondió a la crítica luego de que otra seguidora la defendiera.

"No entiendo porque por ser amiga no puedo hacer otras cosas o la gente se queda en el mismo trabajó eternamente!! Valor!", respondió Vásquez.

Visita a Mega

Pero ese no ha sido el único cuestionamiento que ha recibido la ex panelista de Milf desde que dejó el programa. Este martes, la periodista fue increpada por algunos de sus seguidores en Instagram, luego de que compartiera una publicación en Mega.

"Poniéndole color en #mega ..", escribió junto a un boomerang que se tomó en una de las dependencias del canal.

Los cuestionamientos surgieron debido a que una de las razones que se especulan que habrían debilitado la relación entre ella y Claudia Conserva, es que la animadora le habría solicitado volver al estudio, algo a lo que Vásquez se habría negado, ya que padece Chron, enfermedad de base que la hace más vulnerable frente a un eventual contagio de covid-19.

"Mira ahora pudiste salir de tu depa …antes cuando estabas en milf no podias ir al canal para hacer el programa para no contagiarte…guau como te vuelves inmune de un canal a otro", le escribió una persona. "Pensé lo mismo cuando vi la publicación!!! Porque no ser honestar y contar lo q verdaderamente pasó, dejan entre ver cosas q supuestamente pasaron por rating, finalmente a las 3 les sirve el suspenso🙂", agregó otra en el mismo post. "Pensé lo mismo", añadieron otros usuarios más.



Renata Bravo y la salida de Yazmín Vásquez

Sin embargo, el quiebre al interior de Milf no afectó la amistad entre Yazmín Vásquez y Renata Bravo. A través de Instagram, la actriz alzó la voz tras la renuncia de Yazmín Vásquez al programa de TV+. La actriz destacó cualidades positivas de su ex colega, compartiendo una fotografía en la que aparece disfrazada de momia.

El registro compartido en sus historias, fue acompañado por la canción "Mujer Maravilla", de Gloria Trevi, cuya letra señala "si se rompe el piso seguiré caminando venga lo que venga sé que puedo enfrentarlo".

"Te amo @yazminvasquezpuali eres tremenda mujer, profesional, jugada, honesta. Que nunca nadie te diga lo contrario", escribió. Tras el gesto de Renata Bravo, Yazmín Vásquez lo compartió en su propia cuenta de Instagram.

Renata Bravo tras renuncia de Yazmín Vásquez - Instagram

Ver más