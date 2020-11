"Ahora no te creo": Claudia Conserva recibe ácidas críticas tras salida de Yazmín Vásquez y Renata Bravo

La sorpresiva salida de Renata Bravo no cayó muy bien entre las seguidoras de Milf, quienes tras conocer la noticia se manifestaron en las cuentas de Claudia Conserva y Yazmín Vásquez exigiendo explicaciones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que esta última decidió seguir los pasos de su compañera y presentó su renuncia.

Si bien no se entregaron más detalles en torno a su partida, fuentes ligadas a TV+ señalaron que Claudia Conserva le habría solicitado que se quedara como panelista de Milf hasta el próximo viernes. Un hecho que finalmente no se concretó, pues la tarde del miércoles la periodista se despidió en pantalla.

Posteriormente, compartió una imagen en redes sociales con el mensaje: "si no estás feliz en una situación, no permanezcas en negación forzando para que funcione". El registro fue acompañado con unas palabras para sus fanáticos, asegurando que "el universo tiene mejores planes".

Los televidentes apuntaron contra Claudia Conserva

Tras la salida de las panelistas de Milf, los televidentes se volcaron hacia el Instagram de Claudia Conserva para expresar su malestar ante la partida de Yazmín Vásquez y Renata Bravo. A través de los comentarios, los usuarios criticaron la situación actual del programa, aludiendo especialmente a la llegada de Berta Lasala y Francisca Conserva.

"Si no escuchan a la gente por andar de soberbias, este programa no durará mucho…", "Fome la Berta", "No sabe na la pobre Berta donde se está metiendo", comentaron algunas personas.

Por otra parte, hubo quienes le hicieron un llamado de atención por no escuchar a sus seguidoras. "Claudia están ya demasiado fomes! De nuevo ella. Ni siquiera leen los mensajes de Instagram o Twitter porque saben lo que les andan diciendo. Hagan un cambio desde ya, si no el programa se va acabar. Se lo van a cancelar", fue otro de los comentarios.

Otras usuarias se lanzaron en contra de la animadora, apelando a su actitud. "Sabes claudia te estoy encontrando un poco soberbia. Ya se sabe que la Rena no vuelve pero hace algo para que el programa sea como antes: dinámico, divertido. Me tinca que no te gusta que te opaquen", escribió alguien.

"Me cambió la percepción que tenía de ti Claudia. La Renata igual hablaba harto, pero era jugada, se disfrazaba y toda la challa. Ahora no te creo na tu postura 'hippie' y 'buena onda'. Las veo al principio, luego me cambio a Los 80", comentó otra persona.

