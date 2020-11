La verdad detrás del primer encuentro entre Lady Di y el príncipe Carlos

"The Crown" se ha convertido en una de las series favoritas de los fanáticos de la realeza británica. Especialmente la cuarta temporada ha atraído la atención por enfocarse en Lady Di y su vida como la amada "princesa del pueblo".

Si bien la interpretación de Emma Corrin como la princesa Diana ha sido muy bien aceptada por la crítica y la historia en general se mantiene fiel a los hechos, hay ciertas situaciones que fueron cambiadas ligeramente para adaptarse dramatismo de la serie. Tal fue el caso del primer encuentro de Diana y Carlos.

No es ningún secreto que Diana vivió una pesadilla junto a la Familia Real. El matrimonio del príncipe Carlos estuvo plagado de escándalos y asuntos sin resolver.

En el primer episodio podemos ver a una Diana adolescente, tímida y curiosa pero con una personalidad magnética, tanto que atrajo la atención del príncipe Carlos. La serie plantea que la primera vez que se vieron, Carlos había pasado por Sarah Spencer a su casa cuando Diana aparece en la estancia disfrazada de árbol.

Netflix/ The Crown

Ella le cuenta que le habían prohibido aparecerse ahí pero que necesitaba llegar a una de las habitaciones. Ambos tienen una pequeña conversación sobre la obra de Shakespeare "Sueño de una noche de verano", razón por la que ella tenía ese vestuario. El encuentro dejó a Charles intrigado por lo que posteriormente le pregunta a Sarah sobre ella. A su vez, Diana muestra un gran interés en él, tanto que en otro episodio lo aborda en su auto para decírselo y expresar sus condolencias por la muerte de Lord Mountbatten.

Si bien es cierto que el príncipe Carlos conoció a Diana mientras salía con su hermana, no sucedió como lo plantea la serie.

Su relación estaba lejos de ser amor a primera vista . El heredero al trono conoció a la futura princesa de Gales durante una caza de urogallos en Althorp, la casa de la familia Spencer, en noviembre de 1977. Su romance con Sarah Spencer fue corto pues no eran compatibles, incluso dijo que no se casaría con él "si fuera el basurero o el rey de Inglaterra".

Diana, de 16 años, estaba más impresionada por él y según se cuenta en The Diana Chronicles,. le había dijo a sus amigos que un día se casaría con el príncipe.

La boda del príncipe Carlos y la princesa Diana fue una de las más seguidas en la historia de la realeza. - Agencias

Sin embargo, en sus últimos años, recordó el suceso de manera algo diferente, y le dijo al autor Andrew Morton para su libro Diana: Her True Story in Her Own Words que su primer pensamiento al conocer al Príncipe de Gales fue: "Dios, qué hombre tan triste".

Por su parte Charles recordó a Diana como una joven alegre, divertida y atractiva."Recuerdo que pensé que era una chica de 16 años muy alegre, divertida y atractiva. Quiero decir, muy divertida, vivaz y llena de vida y de todo", dijo en una entrevista de 1981 con The Telegraph.

A pesar de que sí sintió cierta intriga y atracción por Diana, Charles seguía enamorado de Camilla Parker, con quien le habían prohibido tener una relación.

Charles y Diana tardaron en iniciar su relación pues tras terminar con Sarah, pues no volvieron a verse sino hasta 1980, cuando ambos fueron invitados a quedarse en la casa de Philip de Pass en Sussex.

“Él acababa de romper con su novia y su amigo Mountbatten acababa de ser asesinado. Dije que sería bueno verlo ", reveló Diana en el documental Diana: In Her Own Words. "Estábamos hablando de Mountbatten y su novia y le dije: 'Debes sentirte tan solo. 'Le dije:' Es triste verte caminar por el pasillo con el ataúd de Mountbatten al frente, espantoso, necesitas a alguien a tu lado'. Entonces saltó sobre mí y comenzó a besarme y pensé, urgh, esto no es lo que la gente hacer. Y estuvo encima de mí durante el resto de la noche, siguiéndome como un cachorro".

Tras ese encuentro y pese a la diferencia de edad, la pareja comenzó a salir. La mayor parte de su noviazgo tuvo lugar por teléfono. Según los informes, sólo se vieron en persona 13 veces antes de que Charles le propusiera matrimonio.

En ese momento, el príncipe tenía toda la presión de la Familia Real dado que tenía más de 30 años, aún no se había casado y era el futuro heredero al trono.

La pareja se comprometió después de sólo unos meses de salir, y Diana rápidamente se convirtió en el centro de atención, dejando su apartamento en el oeste de Londres, a sus amigos, su trabajo y con ello, su libertad.

Se divorciaron en 1996 y en 1997, Diana murió trágicamente en un accidente y Carlos vio la oportunidad para finalmente estar con Camilla sin mencionar que el silencio de la Reina hizo que todo pareciera demasiado conveniente para la Familia Real.

