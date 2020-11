La divertida reacción de Pepe Aguilar al éxito de su hija con Christian Nodal

Hace un par de días se lanzó en plataformas digitales la canción “Dime cómo quieres”, en la que Christian Nodal colabora con la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, y aunque asegura que era algo que hacía tiempo que quería hacer, confiesa que no quería arriesgarse a nada sin antes consultar con su padre, como todo el buen caballero que es.

En una entrevista para el programa matutino Hoy, el novio de Belinda reveló que tuvo una conversación con Pepe Aguilar para saber qué pensaba de la canción y al mismo tiempo solicitar autorización para hacer el dueto con su hija menor, a lo que el cantante respondió amablemente sí y lo felicitó tanto por su coraje como por su composición, según reseña el portal OI Canadian.

“Le pedí permiso a Pepe para poder hacer la canción con Ángela porque cuida mucho su carrera y además es alguien a quien le tengo mucho respeto y cariño. Tenía mucho miedo, pero por suerte todo salió bien. Me dijo que estaba muy bonita. Cuando le mandé la canción le gustó, le gustó mucho y luego me dijo ‘bueno, pero hay que ver los arreglos musicales’. Y ya me puse a hacer la música, producir eso y cuando la terminé, le mandé la idea”, dijo Christian Nodal