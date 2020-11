Ponen a competir a Belinda y Ángela Aguilar y debemos recordar no somos enemigas

La joven Ángela Aguilar de 17 años se está convirtiendo a su corta edad en una de las grandes estrellas de México. Proveniente de una familia de gran talento, ella y su hermano Leonardo, están dejando en alto el nombre de sus abuelos y su padre.

Recientemente, colaboró con Christian Nodal, un cantante y compositor mexicano de 21 años de edad. Su canción "Dime Cómo Quieres" alcanzó en YouTube casi las 19 millones de visualizaciones. Asimismo, se convirtió en una tendencia mundial los días posteriores al estreno.

Internet explotó en cumplidos hacia los dos cantantes, acordando que eran grandes representantes de nuestro país, raíces y música. Sin embargo, no todos vieron el lado positivo de esta nueva canción.

Las burlas a Belinda por la increíble "pareja" que hacían Christian y Ángela se hicieron presentes inmediatamente. Muchos etiquetaban a la intérprete de "Amor a primera vista", y representaban en memes lo que suponían iba a ser su reacción de ella al ver el éxito de su novio con otra persona. Ya que en el video, Nodal y Aguilar actúan un divertido coqueteo.

Las críticas a Belinda

Belinda desde que anunció su relación con el cantante ha sido muy criticada. En un inicio aseguraban solamente "fingían" su relación para alzar la audiencia del programa, otros señalaban la diferencia de edad entre ambos, y otros comparaban sus conquista con las de Eiza González.

Belinda y Nodal - Instagram @belindapop

Siempre atacando a la joven con estereotipos y paradigmas que ya deberíamos dejar. Seguimos viendo muy "normal" que hombres tengan relaciones con mujeres más jóvenes, pero si es al revés, las criticas llegan de forma inmediata. De igual forma, se intenta poner a competir siempre a mujeres con otras mujeres.

Las mujeres no somos competencia

Muchos medios no se tardaron en poner titulares como ¿Quién luce mejor en los vestidos en el pasional color rojo?, ¿quién es mejor artista?, ¿quién es más hermosa? Este tipo de enfoques muestran el gran camino para que la sociedad respete a las mujeres.

Es momento dejar de poner a competir mujeres - Captura de pantalla

No somos un objeto o un producto que se pueda comparar de esa forma. Es cosificar una vez más al género femenino con tal de aumentar vistas o ventas, lo que ha causado un sinfín de problemas en el pasado.

Siempre se ha fomentado la rivalidad de las mujeres "Paulina Rubio vs Thalía", "Belinda vs Daniela Luján", "Selena Gomez vs Ariana Grande", "Christina Aguilar vs Britney Spears". Son tan poderosas las voces que buscan hacer competir a las artistas que muchas veces las logran envolver.

Una generación que no se deja

Ya en una ocasión intentaron comparar a Belinda con Danna Paola. No obstante, ellas no se dejaron y mostraron que juntas somos más fuertes. Subieron una fotografía antes de una presentación mostrando que entre ellas no hay enemistad y que creen que el apoyo entre mujeres es fundamental, hoy más que nunca.

Belinda y Danna Paola en los Spotify Awards - Instagram @belindapop

Películas, entretenimiento, revistas, siempre muestran que "no ha peor enemigo de una mujer, que otra mujer". Esto es completamente falso; no somos rivales, no somos productos para que nos comparen, no necesitamos ser la más "bella", la más "talentosa", la "mejor" aplastando a otras mujeres.

Belinda es una cantante, y actriz muy talentosa que nos ha acompañado la niñez de miles de personas con las telenovelas infantiles y se ha convertido en una persona que manda un hermoso mensaje siempre. Apoya a las mujeres, al medio ambiente, se muestra humilde y accesible a su público.

Ángela Aguilar - Instagram @angela_aguilar_

Mientras tanto, Ángela Aguilar una adolescente que ha tenido un crecimiento en el mundo musical impresionante que está dejando sin palabras al mundo, y es igual de valiosa. La dos son hermosas, de gran corazón y únicas. ¿Para qué ponerlas a pelear?

