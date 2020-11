Si te gustó "The Crown" no te puedes perder estas películas y series sobre la realeza en Netflix

Ahora que se estrenó la cuarta temporada de The Crown, la serie original de Netflix que recorre los detalles de la vida de la reina Isabel de Reino Unido y su polémica familia, muchos aficionados han quedado con ganas de más.

Y no solo por conocer los entresijos de la monarquía británica, sino en general, que siempre fascina por sus toques de drama, política, lujo y escándalos, que llevados a la pequeña pantalla, se vuelven una adicción.

Películas y series sobre realeza en Netflix

Seamos sinceros: no hay mejor forma para aprender sobre historia que con una buena producción audiovisual. Netflix lo sabe muy bien y por eso apostó por estos títulos dentro de la plataforma.

Diana: in her own words

Justamente la nueva entrega de la serie estrenada en 2016 incluye a la princesa Diana y sus primeros pasos dentro de la familia real cuando comenzó su noviazgo con el príncipe Carlos.

Pero en el controversial documental, Diana: In Her Own Words, es la propia mujer quien relata los devenires de su vida, incluyendo polémicos episodios como las infidelidades de su exesposo, los encuentros sexuales entre ambos y la escasa felicidad que tuvo a su lado.

Estas revelaciones fueron hechas para el libro escrito por Andrew Morton entre 1992 y 1993, en las que no se guardó nada y también confesó otros amores que ella tuvo durante su juventud. Nadie mejor para contar su historia que ella misma.



The Royal House of Windsor

¿Qué ha hecho la monarquía británica para mantenerse vigente a pesar de los múltiples escándalos que han rodeado su existencia? Esto es lo que narra esta docuserie de Netflix, pero enfocada en la familia Windsor.

Específicamente en los últimos 100 años de una de las dinastías más famosas del mundo, centrándose en sus momentos de crisis, que durante varios periodos en específico, han hecho tambalear su estabilidad.

Algunos de ellos son la Primera y Segunda Guerra Mundial, la abdicación de Eduardo VIII y por supuesto, el turbulento matrimonio de la princesa del pueblo con el entonces heredero al trono.



The Story of Diana

La madre de los príncipes William y Harry es uno de los personajes más icónicos de la realeza así que por eso, cada detalle de su vida es analizado en cientas de producciones que se han hecho sobre ella.

En esta, se reconstruye su vida con imágenes de archivo y las conversaciones con quienes la conocían mejor para hablar de los episodios que la marcaron profundamente y muy especialmente, de su legado.

Sus batallas más íntimas quedan expuestas en esta miniserie de apenas dos episodios, ideal para los que no tienen demasiado tiempo.

The Windsors

No obstante, si lo tuyo es la comedia, esta parodia de la familia Windsor es ideal. A lo largo de tres temporadas se narra la vida de la realeza de forma ficcional e imaginaria.

Este sitcom británico no solo se queda en lo sucedido hace décadas atrás sino que también aborda el estado actual de la monarquía, incluyendo a Kate Middleton y Meghan Markle.

De hecho, se conoce que la próxima entrega recreará de forma chistosa el Megxit, término con el que se le conoce a la renuncia de Markle y el príncipe Harry de sus deberes reales que se concretó en el presente 2020.



Un príncipe de Navidad

Por otro lado, también hay ficción para pasar el rato sin que esté marcado por hechos de la vida real, como es el caso de la trilogía de romance, Un príncipe de Navidad.

En esta serie de películas una joven periodista tiene una nueva asignación: viajar para quedarse con la primicia de un apuesto príncipe que está a punto de ser rey, pero pronto, empezará a surgir el amor.



