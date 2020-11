Descubre el significado de los sexys tatuajes de Chris Evans

Si crees que Chris Evans está tan libre de tatuajes como aparece en las películas, entonces debes empezar a seguirlo en Instagram para darte cuenta que no es del todo cierto ya que tiene varias partes de su cuerpo cubiertas de tinta.

Como explicó durante una entrevista en junio de 2014, el actor expresó estar “a favor de los tatuajes, pero en algún lugar se pueden esconder". Y aunque a menudo están cubiertos por maquillaje (o escondidos debajo de la ropa), aún deja ver algunos de ellos en ciertas fotografías y publicaciones, todos ellos con un significado especial.

Los tatuajes de Chris Evans y qué significan

Águila

Aunque es difícil distinguir todos los tatuajes que se muestran en el torso de Evans, el más visible parece ser un águila en el pecho. No está claro cuándo se lo hizo, pero su tatuador, Josh Lord, aparentemente lo aludió durante una entrevista de enero de 2019. "Ahora vamos a empezar con una pieza de pecho completamente nueva para él, estoy muy emocionado", dijo Lord. "Tiene una idea realmente genial que no puedo esperar para hacer". Los fanáticos piensan que el águila podría ser un guiño a su personaje de Marvel, el Capitán América.

Cita de Eckhart Tolle

En varias tomas sin camisa, Chris Evans le ha dado a los fanáticos un vistazo a la cita de Eckhart Tolle en su pecho. Durante una sesión de preguntas y respuestas de agosto de 2013 para Spreecast, Evans explicó el significado detrás de la cita críptica. "Eckhart tiene una cita de su libro llamado Stillness Speaks que realmente resonó conmigo, lo suficiente como para tatuarla permanentemente en mi cuerpo, y dice: 'Cuando pierdes el contacto con la quietud interior, pierdes el contacto contigo mismo. Cuando pierdes el contacto contigo mismo , te pierdes en el mundo'. Y tenía mucho sentido para mí, todavía lo tiene, siempre lo tendrá", dijo.

“Dodger”

Junto con el águila y la cita de Eckhart Tolle, Chris Evans se tatuó en el pecho el nombre de su amado perro de rescate, Dodger. Durante una aparición en octubre de 2020 en Jimmy Kimmel Live, Evans reveló que ha tenido la pieza durante "unos años" y decidió hacer el tributo no mucho después de llevar a Dodger a casa. "Esa es probablemente una de las relaciones más puras que tengo, así que nunca me arrepentiré de ese tatuaje", agregó Evans. "Me he arrepentido de algunos en mi vida, pero no de ese".

Tauro

En su brazo izquierdo, Evans tiene un símbolo de tauro, que representa un toro con cuernos. Durante una entrevista con USA Today en septiembre de 2004, Evans reveló que es un homenaje a su madre, Lisa Evans, cuyo signo zodiacal es Tauro.

Carácter chino

En su brazo derecho, Evans solía tener un carácter chino, aunque luego fue retirado con láser (probablemente porque a menudo se veía cuando usaba camisetas). Según una entrevista de 2004 con USA Today, el símbolo se tradujo como "familia".

“Matt Bardsley”

Si le echas un vistazo al abdomen de Evans, tiene un tatuaje que dice: "In Loving Memory, Bardsley, With Me Always", que se traduce del inglés “En recuerdo a Bardsley, siempre conmigo”. El actor se hizo el tatuaje como tributo a su difunto amigo Matt Bardsley, quien murió en un accidente en noviembre de 2003, según una entrevista de 2004 con USA Today.

Los Vengadores

Para marcar el lanzamiento de Avengers: Infinity War en 2018, el elenco celebró haciéndose tatuajes a juego que representan el logotipo del equipo de superhéroes y el número seis. "Cinco de los seis Vengadores originales se hicieron un tatuaje … el que optó por no ser parte fue Mark Ruffalo", dijo Robert Downey Jr. a Entertainment Weekly en mayo de 2018. "Fue idea de [Scarlett] Johansson, ella y Evans lo hicieron primero. Luego, su chico de Nueva York, Josh Lord, que es increíble, voló a Los Ángeles, me hizo el tatuaje con [Jeremy] Renner, y luego simplemente intimidamos a [Chris] Hemsworth para que lo hiciera, y aceptó".

Fanático de los tatuajes

Para corroborar aún más el amor que le tiene Chris Evans a los tatuajes, en octubre de este año, los fanáticos se sorprendieron cuando la estrella de Los Vengadores publicó una historia en Instagram de sí mismo dando una voltereta hacia atrás en una piscina, exponiendo su torso cubierto de tatuaje, dejando ver muchos más de los que aparecen en la lista y de los que ha descrito en múltiples entrevistas.

