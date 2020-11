Netflix renueva "The Umbrella Academy" para su tercera temporada y estos son los datos que debes conocer

Los fanáticos de The Umbrella Academy recibieron la mejor de las noticias durante esta semana pues, Netflix anunció que renovó la serie para su tercera temporada.

Después del gran éxito y recibimiento que tuvo la segunda temporada de esta serie, los seguidores de la historia no dudaban que viniera una tercera entrega con más giros y que le ofreciera una continuidad a todo lo que nos ha sorprendido hasta ahora.

"La temporada 3 de The Umbrella Academy es oficial. La producción comienza en febrero", fue la publicación de la compañía de entretenimiento a través de Twitter, con el propósito de informar que el rodaje iniciará en febrero 2021 en Toronto, Canadá.

Esta tercera entrega, al igual que las anteriores, estará divida por diez episodios y las expectativas son altas luego de los éxitos anteriores.

Hasta el momento, la producción no ofreció una fecha de estreno, lo cual resulta bastante normal debido al contexto que la pandemia ha dejado en los últimos meses.

The Umbrella Academy - Netflix

Recordemos que desde la llega del coronavirus han sido muchas las producciones que han tenido que detenerse y posponer sus lanzamientos por el peligro de contagio que existe en los sets de grabación.

Sin embargo, con el pasar de los meses, muchos proyectos han retomado la marcha con las medidas de seguridad pertinentes, por lo que en 2021 se espera una mayor cantidad de nuevas propuestas.

Tras la noticia, Justin H. Min, intérprete de Ben Hargreeves, compartió la emoción que sentía por volver al ruedo con la serie.

Junto a un video que grabó en 2019 cuando viajaba para grabar la segunda temporada escribió: "Hace casi un año. Qué viaje ha sido. Agradecido por cada momento. Gracias, gracias, gracias. No puedo esperar a volver a Toronto y morir congelado. jk. Ya he muerto dos veces. temporada 3, aquí vamos".

¿Qué esperaremos de la tercera temporada de The Umbrella Academy?

Esta historia se enfoca en los miembros separados de una familia disfuncional de superhéroes, nacidos en circunstancias extrañas, llamada The Umbrella Academy.

The Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, The Boy, The Horror y White Violin trabajan juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre, pero en su camino se enfrentan a muchas dificultades, debido a sus personalidades y habilidades divergentes.

Alerta spoiler

La temporada 2 de esta serie arrancó en 1963 cuando los Kennedy vivían un contexto completamente diferente y a diez años del asesinato del presindente.

Luego de vivir varios conflictos y catástrofes vuelven a 2019, pero se encuentran con unos sustitutos de la Academia Sparrow.

El final con un cliffhanger dejó a los fanáticos emocionados ya que es un punto prometedor para una tercera temporada con nuevos escenarios más llamativos.

Entonces, ¿qué debemos esperar de los Sparrow Academy?

Recordemos que los Sparrow Academy se identifican por estar entre las sombras, por lo que resulta complicado saber quiénes forman parte de ellos.

Seguramente, este grupo será una parte esencial de la tercera entrega y los protagonistas de esta historia tendrán muchas luchas que enfrentar desde el primer capítulo.

