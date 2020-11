El nuevo papel de Selena Gomez celebra a las mujeres imparables

La cantante y actriz Selena Gomez está comprometida con continuar involucrándose en proyectos que resalten el potencial y capacidades de las mujeres, el mejor ejemplo es la nueva película que protagonizará, la cual cuenta la vida de Silvia Vasquez-Lavado, la primera mujer peruana en llegar a la cima del Monte Everest, la montaña más alta del mundo.

Selena Gomez regresa a la pantalla para contar la historia de una mujer valiente

La cinta biográfica llevará el nombre de 'In the Shadow of the Mountain', además de ser la protagonista, Selena trabajará como productora de acuerdo con información de The Hollywood Reporter. El proyecto estará basado en las memorias de Silvia, y ella misma ha confirmado su interés en la película con una felicitación para la actriz y los miembros de la producción a través de redes sociales. En su cuenta de Instagram publicó una foto de ella y una de la actriz junto con el mensaje:

"Estoy emocionada de compartir la noticia de esta proyecto que se ha estado gestando desde hace 10 meses…Me siento muy honrada y conmovida por la audaz, talentosa y brillante Selena Gomez al asumir el papel protagónico y como productora."

Silvia Vasquez-Lavado es una de las atletas más reconocidas en el mundo del montañismo, ya que además de haber llegado a la cima del Monte Everest, escaló las siete cumbres, nombre que se le otorga a las montañas más altas del mundo, convirtiéndose en la primera mujer abiertamente homosexual en lograrlo.

En 2016, Silvia reveló que su pasión por las montañas comenzó tras haber sobrevivido abuso sexual en su infancia. Al comenzar a escalar descubrió una seguridad y sentimiento de protección que no había sentido antes. Por esa razón llevó a un grupo de mujeres que habían vivido el mismo trauma al Everest para ayudarlas a encontrar fuerza y confianza en sí mismas.

Además de Selena, la película será producida por Dona Gigliotti, ganadora al Oscar por Mejor Película con 'Shakespeare in love' y que también participó en 'Hidden Figures', 'Silver linings playbook' y 'The reader'. Así mismo, será dirigida por Elgin James, conocido por su trabajo en 'Little Birds' y 'Lowriders'.

Esta cinta marcará el regreso de Selena Gomez a la pantalla después de su participación en 'A Rainy Day in New York', en la cual actuó a lado de Timothée Chalamet. Anteriormente había participado en 'Spring Breakers' y 'The Dead don't Die'.

