Las lecciones de Anne Hathaway para aceptar tu cuerpo post parto

Anne Hathaway, ha sido una de las actrices que más ha defendido la libertad de las mujeres a aceptar su cuerpo después del parto, ya que en muchas ocasiones, las nuevas madres son presionadas para recuperar la figura que tenían antes del embarazo, especialmente si trabajan en el medio artístico. Desde que dio la bienvenida a su primer hijo, la famosa decidió que no iba a apresurarse a perder peso, sino que iba a disfrutar de su nueva etapa a su propio tiempo.

Todo comenzó después que al recibir a su primer hijo, la actriz ganadora del Oscar se sintiera presionada por medios de comunicación y fans para regresar a su usual figura delgada. En lugar de comenzar a entrenar largas horas y seguir una estricta dieta, la famosa decidió hablar al respecto para que otras mujeres no se sintieran solas durante esta etapa.

En una entrevista con Ellen DeGeneres, la actriz dijo que convertirse en mamá la hacía sentirse más segura al momento de ir al gimnasio, por que sabía que a pesar de ser quien cargaba menor peso a la hora de ejercitarse, el haber dado a luz a un niño la ayudaba a sentirse más fuerte.

"Tal vez sea la única que se ejercite con pesas de cinco libras, pero mi cuerpo dio a luz a un bebé, así que me siento muy bien, no me importa cómo me veo."