WandaVision tiene fecha de estreno y no podemos esperar a ver esta nueva serie

A pesar de las dificultades que ha vivido la industria cinematográfica en los últimos meses debido a la pandemia, la esperada serie 'WandaVision' de Marvel ya anunció su estreno, el cual se celebrará en enero de 2021 a través de la plataforma de Disney Plus. Esta ha sido una de las series más esperadas por los fans y si aún no sabes de qué trata entonces debes conocer estos datos sobre la producción.

WandaVision estrenó su primer trailer en la ceremonia número 72 de los Premios Emmy, en la cual pudimos ver que será protagonizada por Elizabeth Olsen como 'Wanda Maximoff' y Paul Bettany como 'Vision'. Ambos personajes son un pareja que viven en los suburbios y parecen tener una vida ideal. Sin embargo guardan un gran secreto detrás de lo que sus vecinos y amigos pueden ver.

En el primer trailer podemos ver que parece que la pareja vive atrapada en una realidad alterna en la que pasan de diferentes series de televisión de los años 50, lo que parece indicar que 'Wanda', para lidiar con la pérdida de 'Vision' creó una nueva realidad en la que pudieran estar juntos.

Recordemos que en anteriormente 'Wanda' había perdido a 'Vision' durante la batalla contra 'Thanos' en la película 'Infinity War', pero es posible que durante la serie la protagonista junto a Doctor Strange encuentren una forma de traer al héroe de vuelta.

Esta serie está estrechamente conectada con el mundo de 'Doctor strange in the Multiverse of Madness' y será una de las primeras series que se estrenarán en la plataforma de streaming. Esto responde al inicial anuncio de Disney+ de crear nuevos contenidos conectados con las películas para que los espectadores entiendan mejor la evolución de los personajes y sus historias.

Además de Paul Bettany y Elizabeth Olsen, el elenco estará conformado por Kat Dennings, Randall Park, Darcy Lewis, Kathryn Hann y Teyonah Parris. Estamos seguras de que una ves estrenada la serie, se irán incorporando más actores a esta interesante trama.

Por ahora, la cuenta de Twitter de la protagonista ha comenzado a promocionar la serie a través de videos en los cuales los actores que forman parte del elenco invitan al público a ver la nueva serie. En un mensaje de Elizabeth Olsen dice:

“We invite you to enjoy WandaVision. We promise you it’s gonna be a feast for your eyes, keep you on your toes…” I NEED IT RN pic.twitter.com/mA2Ux8RNFW

