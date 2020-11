Nicole Moreno sufre colapso en servicentro por no usar mascarilla

Un confuso incidente protagonizó Nicole Moreno este lunes cerca de las 22:00 horas. La modelo fue vista llorando en un estación de servicios de una bencinera en la comuna de Las Condes.

Según testigos, la modelo fitness tuvo un altercado con otra persona que se encontraba en el lugar quien la increpó por no llevar mascarilla puesta. Ante esto, la modelo habría seguido al cliente en su vehículo por Avenida Colón.

Según relataron en el programa Me late de TV+, la ex chica reality no tomó de buena forma que otro cliente le pidiera que se retirara del lugar por no contar con la protección debida.

Como se puede ver en un video divulgado por el mismo programa, esto desató la desesperación de Nicole, quien luego aseguró llorando que "la amenazaron con un arma de fuego, tal como le había pasado en Brasil".

Frente a este escenario, llegó personal de seguridad ciudadana de la comuna, quienes, como se puede ver en el mismo registro, miraban atónitos la escena de Luli llorando desesperada.

Hasta el momento, la modelo no ha publicado su versión de los hechos en redes sociales.

Nicole Moreno vive confuso incidente en servicentro.

Críticas a Nicole

Hace rato que Nicole Moreno cambió radicalmente su estilo de vida y se volcó de cabeza al ejercicio intenso y una alimentación que potencie una musculatura fuerte y marcada.

Sin embargo, para algunos de sus seguidores el cambio físico de Luli ha sido demasiado exagerado, algo que le hicieron ver en su más reciente publicación, luego de que la modelo compartiera orgullosa en su cuenta de Instagram una foto de su trabajado físico en el Parque Araucano.

"Domingo Fuerteeeeeeeeee ❤🇨🇱", escribió junto a la foto donde aparece haciendo fuerza con sus brazos y apretando el abdomen.

La publicación no fue del todo bien recibida por algunos de sus seguidores, quienes no dudaron en criticar duramente a la influencer.

"Crei que era un hombre 💣💣💣", "Me gustabas más antes… creo que te ha excedido un poco!!!", "El hombre increíble o sea la mujer increíble", fueron algunos de los inapropiados comentarios.

Los comentarios no fueron tomados en cuenta por Moreno, quien continuó publicando fotos de su trabajado cuerpo.

"Nada ni nadie me detiene 👊👊👊👊💪👁👩‍💻", escribió junto a su más reciente publicación.

Ver más

Pollo Valdivia sobre Polo Ramírez: “Encontraba la televisión una mierda y a todo el mundo lo hacía bolsa”

¡Denise Rosenthal se casa! Camilo Zicavo le pidió matrimonio el día de su cumpleaños