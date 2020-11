Kate Middleton en shorts y tenis prueba que es una mamá con estilo

View this post on Instagram

The Duke and Duchess of Cambridge during Canada Day in Ottawa 2011 The Duchess wore a dress by Reiss, Anya Hindmarch clutch, fascinator by Sylvia Fletcher for Lock & Company and shoes by Hobbs. #katemiddleton #duchessofcambridge #duchesskate #duchesskateofcambridge #katemiddletonstyle #duchessofcambridgeforever #royalfamily #britishroyals #britishroyalty #britishroyal #cambridgeroyalfamily #cambridges #princewilliam #princegeorge #princesscharlotte #queenelizabeth #britishroyalfamily #dukeofcambridge #princecharles #royalty #princeharry #princeharryofwales#katemiddleton #duchesscatherine #duchesskate #duchessofcambridge #theduchessofcambridge # catherineelizabeth #catherinemiddleton #catherinecambridge #catherinewindsor #catherinemountbattenwindsor #britishroyals #britishroyalty #royals #royalty #princesskate #princewilliam #dukeofcambridge #queenelizabeth