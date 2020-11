Faloon Larraguibel se defiende de quienes la comparan con Farkas por sus dientes

El diseño de sonrisa perfecta se está poniendo cada vez más de moda entre las influencers. El uso de carillas parece ser un requisito para elevar los seguidores en Instagram y los usuarios cada vez lo notan más. Faloon Larraguibel se llenó recientemente de comentarios por este motivo, y optó defenderse ante las múltiples críticas.

Algunas más duras que otras fueron las reacciones ante las imágenes que la ex "Yingo" publica en su cuenta oficial. Si bien es cierto que enfrentarse a la audiencia digital resulta muy complicado, es válido que cada celebridad tenga el derecho a responder sin perder la decencia.

Así se defendió Faloon Larraguibel

La influencer maneja más de 788 mil seguidores y sus dos últimos posteos recopilaron casi 30 mil 'likes' y más de 500 comentarios. Y es que no gustó nada a los usuarios que Faloon Larraguibel tenga la dentadura exagerademente blanca, lo que según ellos le hace perder naturalidad.

El primer en comentar fue @margottsi: "Sácate la placa. Muy plástico se ven los dientes". Otro de sus críticos bromeó al compararla con el millonario chileno Leonardo Farkas. "Disculpa, pero parecen placa tus dientes", se leyó en los siguientes mensajes.

Ante la insistencia sobre su dentadura, Faloon Larraguibel dijo "¡Basta!" Y decidió responder. "Puede que te guste o no te guste, está bien el gusto, es subjetivo, pero ya hacer un juicio de valor con respecto a una persona está muy mal", inició la influencer en sus palabras.

"Creo que cada uno se tiene que mirar al espejo antes de criticar cualquier aspecto de otra persona o simplemente preguntarse: '¿Me gustaría que me dijeran eso u otra cosa a mí?'. Entonces no hagas lo que no te gustaría que te hicieran", escribió a modo de reflexión.

A otra usuaria le comentó directamente: "Existen los valores linda por si no los conoce, el respeto, que no necesariamente debe estar de acuerdo con el otro, sino que se trata de no discriminar ni ofender a las personas por su forma de vida o por sus decisiones, siempre y cuando estas no causen ningún daño ni afecten a los demás. Y creo yo que mis dientes no le afectan a nadie".

Cabe destacar que algunos de sus seguidores optaron por defenderla de las incesantes críticas.

La vida artística de Faloon

La nacida en Melipilla tiene 31 años y durante su carrera ha demostrado talento como actriz, modelo y bailarina. Su trayectoria comenzó a reconocerse por su paricipación en el programa "Yingo", transmitido por Mega.

En 2003, con apenas 14 años de edad, ingresó al concurso Miss 17. Aunque no se llevó la victoria, le abrió paso a ser protagonista de teleseries como 'Mekano' y el programa 'Invasiónn. También formó parte del Team Peluche de Roberto Dueñas y participó como modelo de verano en el programa 'Sálvese Quien Pueda'.

'Qué pena tu familia', 'Gordis', Vampiras', 'Don diablo' y 'Amor virtual' fueron otras las producciones televisivas donde encontró un espacio de actuación.

Faloon Larraguibel ha dicho presente en varias elecciones de belleza. En 2010 fue candidata a reina del Festival de Viña del Mar, obteniendo el cuarto lugar en 2010. Ese mismo año optó a ser reina del Festival de la leche y la carne de Osorno, donde tampoco pudo llevarse el primer honor.

Desde 2015 está emparejada con el futbolista Jean Paul Pineda, quien hacia vida deportiva en el club San Luis, de las categorías inferiores del balompié chileno.

