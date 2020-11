Fans piden el regreso de Johnny Depp al mundo de Harry Potter tras ser despedido

Después de que se diera a conocer el fallo de la corte a favor del editor del periódico británico The Sun por la demanda de difamación que Johnny Depp había presentado, por acusaciones de agresión en contra de su ex esposa Amber Heard, el actor confirmó su salida de la franquicia 'Fantastic Beasts'. De acuerdo con el comunicado esta habría sido una decisión de Warner Brothers, razón por la cual no tuvo otra opción más que despedirse del proyecto. Sin embargo miles de fans han salido en su defensa.

Johnny Depp es obligado a abandonar la saga 'Fantastic Beasts' y los fans le muestran su apoyo

A través de sus redes sociales, Johnny Depp confirmó el pasado viernes que no participará más en la saga derivada del universo de Harry Potter. A pesar de que el actor ya había protagonizado las dos primeras entregas 'Fantastic Beasts and where to find them' y 'Fantastic Beasts: the Crimes of Grindelwald', en la siguiente entrega que llegará en 2022 se considerará a otro actor para el papel.

Como respuesta al comunicado emitido por el actor, miles de fans en redes sociales se han movilizado para reunir firmas y exigir que Depp regrese a interpretar a Gellert Grindelwald en las películas siguientes. Por el momento se cuentan con más de 41 mil firmas en la plataforma change.org.

Cabe resaltar que la participación de Johnny Depp en la saga 'Fantastic Beasts' fue controversial desde un inicio, ya que al anunciarse como el antagonista, el actor había sido acusado por la actriz Amber Heard de violencia durante su matrimonio. En ese momento, varios fans del mundo mágico exigieron su salida, sin embargo la autora J.K.Rowling y Warner Bros, defendieron su decisión y mostraron públicamente su apoyo al actor.

En el comunicado de Depp, el acto expresó su gratitud a sus fans por su apoyo y fidelidad diciendo que se sintió conmovido por los mensajes y muestras de amor y preocupación por la situación a la que se enfrenta. Al mismo tiempo afirmó que continuará luchando en contra del fallo de la corte, ya que mantiene que las acusaciones son falsas y terminó diciendo que su vida y su carrera no serán definidas por este momento.

Por su parte Warner Brothers confirmó la salida de Johnny Depp y anunció que volverá a hacer audiciones para el rol de Gellert Grindelwald para la tercera entrega, razón por la cual la película también retrasará su estreno de noviembre de 2021 para el verano de 2022.

