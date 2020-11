Kris Jenner revela detalles del regreso a la pantalla de Rob Kardashian

Rob Kardashian ha regresado a las redes sociales de manera oficial. Tras varios años de silencio por parte del hermano de Kim, Khloé y Kourtney, en los últimos meses Rob comenzó a aparecer cada vez más junto a su famosa familia e incluso comenzó a publicar noticias sobre su vida personal y sus nuevos proyectos. Ahora su madre Kris Jenner ha confirmado más sobre el retorno de Rob.

Kriss Jenner habla sobre el regreso de Rob Kardashian a redes sociales

Los fans de la familia Kardashian notaron que desde hace años que Rob dejó de aparecer en 'Keeping Up With the Kardashians' y optó por alejarse completamente de las cámaras y redes sociales. El famoso ha sido muy sincero con su lucha contra las inseguridades sobre su cuerpo, incluso, decidió alejarse del reality show familiar debido a sus problemas de imagen corporal y faltó a la boda de su hermana Kim para evitar ser fotografiado.

Ahora que se ha convertido en padre y se encuentra en un momento más estable en su vida, Rob decidió regresar al ojo público, aunque aún prefiere mantener los detalles de su vida privada fuera de las cámaras. Durante los últimos meses, el famoso se ha mostrado como el tío y papá más orgulloso presumiendo en redes sociales fotos de sus sobrinos y su hija Dream.

Desde su aparición en el cumpleaños de su hermana Khloé, Rob no ha dejado de compartir su día a día en redes sociales, pues al parecer el famoso se encuentra en un buen momento de su vida tras haber logrado adoptar un estilo de vida más saludable.

Ahora Kris Jenner reveló en el podcast de 'Pretty Messed Up' de Cheryl Burke y AJ McLean, cómo ha sido el regreso de Rob al ojo público:

"Él está bien, está muy bien. Él está realmente bien… Su hija Dream es genial y él está muy enamorado de esa niña. Es un gran padre y nunca se sabe, tienes hijos, ellos crecen, ellos tienen a sus hijos y no sabes cómo va a ser alguien como padre pero él es increíble."

La conductora del podcast también opinó sobre Rob, ya que ella trabajó a su lado en el reality 'Dancing with the stars', donde era su maestra de baile. Cheryl lo describió como un guardián:

"Yo era su maestra, pero él siempre se aseguraba de que yo estuviera bien… Es un alma muy dulce ese chico."

Al respecto, Kris comentó que aún recuerda el papel de su hijo en la competencia de baile y afirmó que su interpretación de la canción 'Fly Me To The Moon' de Frank Sinatra aún la hace llorar de emoción, ya que Rob le dedicó esta interpretación a su padre Robert Kardashian.

