¿Ya las viste? Las series de Netflix que más triunfaron en octubre a nivel mundial

Si alguien puede decir que octubre fue un mes más que exitoso, ese es Netflix, puesto que el servicio de streaming acertó con todos los títulos que se incorporaron a su catálogo durante esos 31 días y cautivaron a la audiencia.

Los números lo dejan más que claro, estas esperadas producciones en compañía de otros clásicos que ya tienen tiempo en la aplicación, se posicionaron como lo más reproducido y que dio de qué hablar durante el mes. ¿Las viste todas?

Series más populares en Netflix

Emily in Paris

El mes comenzó por todo lo alto con la emisión de esta serie que además de ganar buenos números en reproducciones, se volvió viral en las redes sociales entre el público femenino.

Con Lily Collins como protagonista, Emily es una joven ejecutiva de marketing de Chicago, que es contratada para proporcionar una perspectiva estadounidense en una empresa de marketing en París pues ella es experta en redes sociales.

A partir de ese momento, comenzará a vivir aventuras, disfrutar de la moda y pondrá a latir su corazón con este cambio de 180 grados que dio su vida, en compañía con todos los usuarios de Netflix a lo largo de 10 episodios. Aún no se ha confirmado su segunda entrega.



La maldición de Bly Manor

Los amantes del género de terror esperaron hasta el 9 de octubre para disfrutar de la continuación de la nueva saga del servicio, La Maldición, que después de su historia en Hill House, ahora los cautivó con Bly Manor.

Con toques de romance gótico y mucho drama familiar (de nuevo), los espectadores observaron a Victoria Pedretti meterse en el papel de una niñera que debe cuidar a dos huérfanos en una misteriosa mansión.

La maldición de Bly Manor. - Instagram @seriesnetflixoficial

Ahí, notará que sus espíritus no han abandonado del todo el plano terrenal para brindar varios sustos. Está basada en el clásico de Henry James, Otra vuelta de tuerca.



Ratched

A pesar que se estrenó el 18 de septiembre, se catapultó como uno de los éxitos más rotundos de Netflix este 2020 por lo que sigue puntuando en la lista de favoritos.

Sigue la vida de Mildred Ratched, la enfermera de un hospital psiquiátrico que se convierte en un monstruo para sus pacientes, ambientada en la década de los cuarentena.

Mildred Ratched. - Instagram @ratchednetflix

Sarah Paulson es la actriz principal de este thriller con mucha carga psicológica, basado en la novela de 1962 One Flew Over the Cuckoo's Nest de Ken Kesey.



Bárbaros

Nuevamente una producción alemana deslumbra al mundo tras el gran furor que causó Dark. En esta ocasión, el argumento es muy distante de la ciencia ficción de su precursora puesto que está inspirada en los conflictos de las tribus germánicas y el imperio romano.

Bárbaros. - Instagram @barbaros_netflix_serie

Específicamente en Arminius, un oficial que debe escoger entre ser fiel a su naturaleza o a los romanos, que lo acogieron y criaron desde niño cuando fue ofrecido como tributo.

Esta es una miniserie histórica que narra los cruentos sucesos de la batalla del bosque de Teutoburgo, con mucha carga bélica y alusiones a la vida real, a lo largo de seis episodios.



Hacia el lago

Desde Rusia, llegó esta serie que para muchos fue premonitoria de la pandemia de coronavirus aunque por supuesto, mucho más dramática y cruel, debido a que se trata de un aterrador virus que asola a Moscú.

Convertida en una capital de muertos, una familia de supervivientes deben emprender un viaje para garantizar su vida en un sitio aislado, mientras que resuelven sus conflictos del pasado y superan las amenazas del camino.



100 días para enamorarnos

"Hartos de que su matrimonio no ande bien, Connie y su marido acuerdan una separación de 100 días para averiguar si el amor realmente crece con la distancia", explica Netflix en la descripción original.



