Confirman el regreso de 'You' y estas son las mejores teorías sobre la tercera temporada

Después de varios meses de silencio debido a la pandemia, Netflix ha anunciado que la tercera temporada de la serie 'You' al fin ha comenzado su rodaje por medio de redes sociales. En su cuenta de Instagram, publicó una fotografía de Penn Badgley usando una mascarilla para dar la noticia. Para celebrar el regreso de una de nuestras series favoritas, decidimos reunir las mejores teorías y todo lo que sabemos sobre esta nueva entrega.

Hasta ahora sabemos que Penn Badgley (Joe Goldberg) y su nueva novia Victoria Pedretti (Love Quinn) regresarán en la temporada 3. Aunque al final de la segunda temporada ambos se mudaron juntos para esperar el nacimiento de su hija, no dudamos que la felicidad dure poco, ya que Joe se siente atrapado en esta relación y justo antes de que la temporada termine, se le ve mirando a su nueva vecina, lo que nos da a entender que ella podría ser su próxima víctima.

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, Penn dijo sentirse feliz por el final de la segunda temporada, por que 'Joe' no tuvo un final feliz.

Tal vez esto juegue un papel fundamental en la próxima temporada y al fin veamos algo de justicia para las víctimas de 'Joe' y 'Love' en los próximos 10 episodios que se estrenarán en 2021. Por otra parte podremos ver las habilidades paternales de 'Joe', ya que en temporadas anteriores pudimos ver cómo se relacionaba con niños, 'Paco' y 'Ellie'.

Además de la pareja, sabemos que nuevos personajes se unen a la serie. Shalita Grant tomará el papel de 'Sherry', una mamá-influencer que pretende ser amiga de 'Love' pero en realidad es una persona egoísta y traicionera. A la vez, Travis VanWinkle se unirá al lenco como 'Cary', un hombre adinerado que se acerca a Joe sin saber sobre su pasado.

Fresh blood joining You Season 3:

Shalita Grant will play Sherry, a "Mom-fluencer" who appears down to earth, but is actually a mean girl who only pretends to welcome Love into her social circle.

Travis VanWinkle will play the wealthy Cary, who invites Joe into his inner circle pic.twitter.com/Js70prlmZv

— Netflix Queue (@netflixqueue) October 15, 2020