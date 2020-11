'Si tuviera 30' regresa de la manera más divertida para llenarnos de nostalgia

Hace 15 años se estrenó la película '13 going 30' o 'Si tuviera 30' por su título en español. La historia de una niña de 13 años que desea más que nada ser una mujer de 30 independiente, sexy y próspera. Cuando su deseo se cumple encontrará que ser más grande no es tan fácil como cree, pues tendrá que enfrentarse a la realidad de la adultez y sus complicaciones. Esta, se convirtió en una de las cintas más memorables de Jennifer Garner, que nos regaló momentos icónicos de la comedia. Para celebrarlo, la actriz Christa B. Allen, que le dio vida a 'Jenna Rink' de pequeña recordó un gran momento de la cinta al volver a transformarse en la protagonista para celebrar la noche de Halloween.

Christa Allen revive esta cómica escena de 'Si tuviera 30'

Christa compartió un video en TikTok, en el cual recrea la escena de su cumpleaños. La actriz usó un outfit inspirado en los años 80 compuesto por una falda estampada, una blusa off the shoulder azul y una scrunchie verde, idéntico al look de la película. Además de un cinturón blanco, medias de encaje, flats y aretes de estrella. Por supuesto, no pudo faltar un toque de color en su maquillaje con una sombra de ojos azul y un brillo labial rosa.