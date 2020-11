Chayanne vestido de aviador a sus 52 prueba que los años lo hacen más irresistible

Chayanne ha demostrado que los años le han caído de maravilla, y es que a sus 52 años luce como de 20 y sigue desatando suspiros.

A través de sus redes, el cantante ha publicado algunas fotos en camisa o sin ella, que dejan ver lo sexy que luce a su edad, e incluso tiene los "cuadritos" que siempre lo han caracterizado.

Sin duda tiene el secreto de la eterna juventud, y es que se conserva muy bien, y de hecho al posar al lado de su guapo hijo de 23 años, parecen hermanos, y no padre e hijo.

Recientemente, para Halloween, el puertorriqueño desató suspiros y lució más irresistible que nunca disfrazado de aviador.

El cantante desató suspiros en redes disfrazado de aviador - Instagram @chayanne

En la imagen se ve al intérprete de Salomé con un traje verde, camiseta negra, gorra, lentes oscuros y botas militares negras posando con una enorme sonrisa desde unas escaleras.

"Ustedes mandan y yo obedezco😉 Happy Halloween! 👻 Diviértanse con responsabilidad. 🙏🏼😷", escribió en la imagen que obtuvo casi 500 mil likes y miles de comentarios llenos de halagos para el cantante.

"Bello😘", "la perfección hecha hombre", "Dios mío que hermosura", "no puede ser que cada vez te ves más joven y guapo", "es que tú no envejeces", "amé tu disfraz, es el más sexy", "eres el amor de mi vida", "no puedo con tanta perfección", "el mejor disfraz de Halloween", fueron algunos de los comentarios en las redes.

Su hija, Isadora, publicó una imagen de toda la familia, en la que están disfrazados de aviadores, y dejó ver que la belleza es de familia.

Su esposa, Marilisa Maronesse llevaba un vestido verde con botas altas negras, mostrando su lado más sexy, y demostrando que Chayanne y ella son la pareja más sensual del espectáculo.

Lorenzo, su hijo también lucía muy guapo con camiseta blanca, jean y una chaqueta de aviador, y su hija llevó un bodysuit verde en la misma temática, con botas altas verdes, luciendo hermosa.

Chayanne y sus fotos más sexys

El cantante también derrochó sensualidad en una imagen en un yate en la que aparecía junto a otros famosos como Luis Fonsi, Nicky Jam, y Daddy Yankee, luciendo un short negro y una camisa desabrochada.

Chayanne también ha demostrado que los años le han caído de maravilla y se conserva muy bien posando sin camisa y dejando ver sus cuadritos.

El puertorriqueño ha comprobado que los años le han caído muy bien - Instagram @chayanne

La historia de amor de Chayanne y su esposa

El cantante ha formado una hermosa familia junto a su esposa, Marilisa Maronesse, con quien tiene más de 30 años de casados.

Sin duda Marilisa no solo es una mujer hermosa y que también se mantiene con una figura espectacular, a años de haber sido miss y modelo, también ha sido la persona que ha apoyado al cantante en todo momento y lo ha hecho inmensamente feliz, junto a sus dos hijos.

Fue en 1988 cuando se conocieron, Marilisa era una hermosa joven que enamoraba a cualquier con su belleza y Chayanne no fue la excepción.

Ella participaba en el Miss Venezuela representando al estado Portuguesa, y el cantante fue invitado especial en el evento, cuando la vio quedó flechado con su hermosura y hubo una fuerte conexión entre ambos.

De inmediato comenzaron a salir y empezó la relación, que mantenían a través de teléfono, pues él viajaba mucho, y luego de años de relación en 1992 se casaron.

Marilisa confesó que no ha sido fácil su relación, pues es celosa y Chayanne se la mantiene de gira y con sus proyectos, pero la clave de su duradero matrimonio ha sido la comunicación.

